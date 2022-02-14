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На премии "Оскар-2022" наградят фильм, выбранный зрителями в Twitter

Новости
    14.02.2022, 21:25
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Организаторы премии "Оскар" решили в нынешнем году добавить в мероприятие нововведения и создали дополнительную "номинацию". Голосовать за любимый фильм предлагается пользователям Twitter, а набравшая большее количество упоминаний картина будет объявлена на церемонии 27 марта.

Об этом сообщается в официальном аккаунте "Оскара".

С 14 февраля до 3 марта поклонники могут написать твит с упоминанием своего любимого фильма (обязательно вышедшего в 2021 году), добавить к нему хэштеги #OscarsFanFavorite и #Sweepstakes или проголосовать за фильм на официальном сайте церемонии. Издание Variety отмечает, что у предлагаемого зрителями фильма может не быть ни одной номинации на "Оскар-2022". Голосовать можно до 20 раз в день. Пока не уточняется, какую конкретно награду получит победитель, но результат будет торжественно озвучен в прямом эфире премии.

Организаторы также обещают, что подарят троим голосовавшим оплаченные поездки на церемонию награждения.

К слову, один из хэштегов за последний час набрал уже почти 4 тысячи публикаций. Пока наиболее активно фанаты предлагают в качестве номинантов "Лигу справедливости" Зака Снайдера и "Человека-паука: Нет пути домой".

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