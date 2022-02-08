Объявлены номинанты премии "Оскар-2022"

Основные номинации выглядят следующим образом:
Лучший фильм:
"CODA: Ребёнок глухих родителей"
"Король Ричард"
Лучший режиссёр:
Кеннет Брана, "Белфаст"
Рюсуке Хамагути, "Сядь за руль моей машины"
Пол Томас Андерсон, "Лакричная пицца"
Джейн Кэмпион, "Власть пса"
Стивен Спилберг, "Вестсайдская история"
Лучшая мужская роль:
Хавьер Бардем, "Быть Рикардо"
Бенедикт Камбербетч, "Власть пса"
Эндрю Гарфилд, "Тик-так, бум!"
Уилл Смит, "Король Ричард"
Дензел Вашингтон, "Трагедия Макбета"
Лучшая женская роль:
Джессика Честейн, "Глаза Тэмми Фэй"
Оливия Колман, "Незнакомая дочь"
Пенелопа Крус, "Параллельные матери"
Николь Кидман, "Быть Рикардо"
Кристен Стюарт, "Спенсер"
Лучший актер второго плана:
Киаран Хайндс ("Белфаст")
Трой Коцур ("CODA: Ребенок глухих родителей")
Джесси Племонс ("Власть пса")
Джонатан Кимбл Симмонс ("Быть Рикардо")
Коди Смит-Макфи ("Власть пса")
Лучшая актриса второго плана:
Джесси Бакли ("Незнакомая дочь")
Ариана Дебоуз ("Вестсайдская история")
Джуди Денч ("Белфаст")
Кирстен Данст ("Власть пса")
Онжану Эллис ("Король Ричард")
Лучший фильм на иностранном языке:
"Сядь за руль моей машины" (Япония)
"Побег" (Дания)
"Рука бога" (Италия)
"Лунана: Як в классной комнате" (Бутан)
"Худший человек на свете" (Норвегия)
Лучшая работа художника-постановщика:
"Дюна"
"Аллея кошмаров"
"Власть пса"
"Вестсайдская история"
Лучший дизайн костюмов:
"Сирано"
"Дюна"
"Аллея кошмаров"
"Вестсайдская история"
Лучший звук:
"Белфаст"
"Дюна"
"Власть пса"
"Вестсайдская история"
Лучшая операторская работа:
"Дюна"
"Власть пса"
"Аллея кошмаров"
"Вестсайдская история"
Лучший оригинальный саундтрек:
"Не смотрите наверх"
"Дюна"
"Энканто"
"Параллельные матери"
"Власть пса"
Лучший адаптированный сценарий:
"CODA: Ребенок глухих родителей"
"Сядь за руль моей машины"
"Дюна"
"Незнакомая дочь"
"Власть пса"
Лучший оригинальный сценарий:
"Белфаст"
"Не смотрите наверх"
"Король Ричард"
"Лакричная пицца"
"Худший человек на свете"
Лучший монтаж:
"Не смотрите наверх"
"Дюна"
"Король Ричард"
"Власть пса"
"Тик-так, бум!"
Лучший грим и прически:
"Поездка в Америку 2"
"Круэлла"
"Дюна"
"Глаза Тэмми Фэй"
Лучший анимационный фильм:
"Побег"
"Митчеллы против машин"
Лучшая оригинальная песня:
Be alive ("Король Ричард")
Dos oruguitas ("Энканто")
Down to joy ("Белфаст")
No time to die ("Не время умирать")
Somehow you do ("Четыре хороших дня")
Лучший короткометражный анимационный фильм:
"Боксбалет" (Россия)
Affairs Of The Art
Bestia
The Windshield Wiper
Лучший короткометражный фильм:
"Платье"
"Ала качуу - Take and Run"
"Долгое прощание"
On my mind
Please hold
Лучший документальный фильм:
"Восхождение"
Attica
"Побег"
"Лето Соула"
Writing with Fire
Лучшая документальная короткометражка:
Audible
Lead Me Home
The Queen of Basketball
Three Songs For Benazir
When We Were Bullies
Лучшие визуальные эффекты:
"Дюна"
"Не время умирать"
"Шан-Чи и легенда десяти колец"