Объявлены номинанты премии "Оскар-2022"

Фото: Getty Images via AFP

Основные номинации выглядят следующим образом:

Лучший фильм:

"Белфаст"

"CODA: Ребёнок глухих родителей"

"Не смотрите наверх"

"Сядь за руль моей машины"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Аллея кошмаров"

"Власть пса"

"Вестсайдская история"

Лучший режиссёр:

Кеннет Брана, "Белфаст"

Рюсуке Хамагути, "Сядь за руль моей машины"

Пол Томас Андерсон, "Лакричная пицца"

Джейн Кэмпион, "Власть пса"

Стивен Спилберг, "Вестсайдская история"

Лучшая мужская роль:

Хавьер Бардем, "Быть Рикардо"

Бенедикт Камбербетч, "Власть пса"

Эндрю Гарфилд, "Тик-так, бум!"

Уилл Смит, "Король Ричард"

Дензел Вашингтон, "Трагедия Макбета"

Лучшая женская роль:

Джессика Честейн, "Глаза Тэмми Фэй"

Оливия Колман, "Незнакомая дочь"

Пенелопа Крус, "Параллельные матери"

Николь Кидман, "Быть Рикардо"

Кристен Стюарт, "Спенсер"

Лучший актер второго плана:

Киаран Хайндс ("Белфаст")

Трой Коцур ("CODA: Ребенок глухих родителей")

Джесси Племонс ("Власть пса")

Джонатан Кимбл Симмонс ("Быть Рикардо")

Коди Смит-Макфи ("Власть пса")

Лучшая актриса второго плана:

Джесси Бакли ("Незнакомая дочь")

Ариана Дебоуз ("Вестсайдская история")

Джуди Денч ("Белфаст")

Кирстен Данст ("Власть пса")

Онжану Эллис ("Король Ричард")

Лучший фильм на иностранном языке:

"Сядь за руль моей машины" (Япония)

"Побег" (Дания)

"Рука бога" (Италия)

"Лунана: Як в классной комнате" (Бутан)

"Худший человек на свете" (Норвегия)

Лучшая работа художника-постановщика:

"Дюна"

"Аллея кошмаров"

"Власть пса"

"Трагедия Макбета"

"Вестсайдская история"

Лучший дизайн костюмов:

"Круэлла"

"Сирано"

"Дюна"

"Аллея кошмаров"

"Вестсайдская история"

Лучший звук:

"Белфаст"

"Дюна"

"Не время умирать"

"Власть пса"

"Вестсайдская история"

Лучшая операторская работа:

"Дюна"

"Власть пса"

"Аллея кошмаров"

"Трагедия Макбета"

"Вестсайдская история"

Лучший оригинальный саундтрек:

"Не смотрите наверх"

"Дюна"

"Энканто"

"Параллельные матери"

"Власть пса"

Лучший адаптированный сценарий:

"CODA: Ребенок глухих родителей"

"Сядь за руль моей машины"

"Дюна"

"Незнакомая дочь"

"Власть пса"

Лучший оригинальный сценарий:

"Белфаст"

"Не смотрите наверх"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Худший человек на свете"

Лучший монтаж:

"Не смотрите наверх"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Власть пса"

"Тик-так, бум!"

Лучший грим и прически:

"Поездка в Америку 2"

"Круэлла"

"Дюна"

"Глаза Тэмми Фэй"

"Дом Gucci"

Лучший анимационный фильм:

"Энканто"

"Побег"

"Лука"

"Митчеллы против машин"

"Райя и последний дракон"

Лучшая оригинальная песня:

Be alive ("Король Ричард")

Dos oruguitas ("Энканто")

Down to joy ("Белфаст")

No time to die ("Не время умирать")

Somehow you do ("Четыре хороших дня")

Лучший короткометражный анимационный фильм:

"Боксбалет" (Россия)

"Робин"

Affairs Of The Art

Bestia

The Windshield Wiper

Лучший короткометражный фильм:

"Платье"

"Ала качуу - Take and Run"

"Долгое прощание"

On my mind

Please hold

Лучший документальный фильм:

"Восхождение"

Attica

"Побег"

"Лето Соула"

Writing with Fire

Лучшая документальная короткометражка:

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs For Benazir

When We Were Bullies

Лучшие визуальные эффекты:

"Главный герой"

"Дюна"

"Не время умирать"

"Шан-Чи и легенда десяти колец"

"Человек-паук: Нет пути домой".