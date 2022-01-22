Что в кино, часть 1: дель Торо, феминизм, апокалипсис, Антониони, Миядзаки

На этой неделе в кино появилось не там много явных хитов, но интересного немало. Разделив, как и в прошлый раз, наш традиционный обзор новинок на две части, снова начнём с главного.

"Аллея кошмаров"

Фото: kinopoisk.ru

Сделав перерыв на продюсирование "Страшных историй для рассказа в темноте" Андре Овредала, Гильермо дель Торо вернулся к режиссуре, сняв первый фильм после оскароносной "Формы воды". И это, вопреки названию и известным предпочтениям знаменитого мексиканца, отнюдь не хоррор, а детективная драма. К тому же лишённая каких-либо элементов фантастики и мистики. Впрочем, кино всё равно весьма и весьма мрачное - здесь дель Торо себе изменять не стал. И взял за основу роман Уильяма Линзи Грэшема, впервые экранизированный в 1947 году.

На экране - ворох первоклассных звёзд: Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо, Тони Коллетт, Ричард Дженкинс, Рон Перлман и другие. Купер играет прирождённого афериста, гениального мошенника, потрясающе тонко чувствующего людей. Он присоединяется к цирковой труппе, становится штатным фокусником и обзаводится красавицей-женой (Мара), с которой затем они отправляются искать счастья в город. Выдавая себя за экстрасенса и спирита, он сталкивается с обворожительной барышней-психиатром (Уинслетт). Та пытается вывести ловчилу на чистую воду, но вместо этого оказывается втянута в его нечистоплотные игры. Однако она оказывается вовсе не так проста.

Стильный (а какого ещё ждать от фанатичного визионера дель Торо?) густой нуар в изящных ретро-декорациях, не лишённый поучительности, зато почти избавленный от современной конъюнктуры. Что после "Формы воды" особенно радует.

"Код 355"

Фото: kinopoisk.ru

Зато в американо-китайском шпионском боевике Саймона Кинберга конъюнктуры хоть отбавляй. Режиссёр "Тёмного Феникса" снял аляповатый фильм про женщин, спасающих мир от мужской глупости и вероломства - как будто за последнее время таких было мало. Каст искрится звёздами первой величины: Джессика Честейн, Дайан Крюгер, Пенелопа Крус, Лупита Нионго, Фань Бинбин, отвечающая за дружбу с КНР; на подтанцовке - бестолковые и коварные мужланы в исполнении Джейсона Флеминга, Эдгара Рамиреса, Себастиана Стэна и других. Корявости и тенденциозности сюжета они, конечно, никак не сглаживают.

"Тихая ночь"

Фото: kinopoisk.ru

Апокалиптические настроения в наши дни царят повсюду, и причин этому хватает. Вскоре после появления нехитрой сатиры от Netflix "Не смотрите наверх" на большие экраны выходит британская чёрная комедия, где человечество смиренно дожидается конца света. Тут виной всему становится не метеорит, а непосредственная деятельность homo sapiens на родной планете. Причём грядёт катастрофа аккурат к Рождеству. По такому случаю компания друзей собирается совместить празднование со встречей собственной неминуемой гибели. Веселье не слишком задаётся: в течение нескольких десятков минут падающие духом и напивающиеся герои выясняют отношения, вываливая всевозможные скелеты из шкафов и всячески друг друга поддевая - перед лицом смерти терять всё равно нечего. Значительная часть фильма смотрится забавно и вполне подошла бы как материал для ремейка какого-нибудь "Квартета И", но ближе к развязке краски, понятное дело, сгущаются. Неровная, но занятная вещь с симпатичным кастом - от Киры Найтли до Лили-Роуз Депп и юной звезды "Кролика Джоджо" Романа Гриффина Дэвиса.

"Событие"

Фото: kinopoisk.ru

На самом деле в фильме режиссёра Одри Диван мало что происходит, но событием её фильм действительно стал. Шутка ли - "Золотой лев" плюс ещё три премии в Венеции. Впрочем, присудили их, как это часто сейчас бывает, явно не столько из художественных соображений, сколько из социально-политических.

Французская студентка, жившая в середине прошлого века, забеременела от какого-то случайного лоботряса. Аборты в то время во Франции были запрещены. А девушка совсем молодая, красивая, умная (это нам демонстрируется в нескольких специально для этого втиснутых в сюжет сценах) и амбициозная - не до детей тут, тем более непонятно от кого. И вот она мечется в поисках решения возникшей проблемы, за редким исключением почти нигде не встречая понимания. Во второй части "События" присутствует пара нарочито некомфортных натуралистичных сцен, очевидно, призванных заставить задуматься яростных противников абортов, умудрившихся пропустить кучу других подобных картин на эту тему.

"Фотоувеличение"

Фото: kinopoisk.ru

Обладатель "Золотой пальмовой ветви" 1967 года, дважды номинант "Оскара", первый англоязычный фильм итальянского классика Микеланджело Антониони. На фоне очаровательно-бесшабашного "свингующего Лондона" - очень хичкоковский сюжет. Расследование, развернувшееся после случайного обнаружения мелкой детали на фотографии. Однако изложена история в бесконечно далёкой от работ Хичкока манере. Что естественно, ведь это фильм Антониони, мастера задумчиво-неспешного повествования.

"Ходячий замок"

Фото: kinopoisk.ru

Одна из самых известных работ Хаяо Миядзаки, номинант "Оскара" 2006 года, рассказывает о девочке, которую злая ведьма превратила в старуху. Она бежит от жестокого мира и встречает удивительный ходячий дом, где живёт волшебник и служащий ему демон. Последний тоже пытается избавиться от обременительного волшебства, и они с пожилой девочкой решают помочь друг другу. Это, так сказать, фабула. Увы, сценарий - явно не самая сильная "Замка", что с лихвой компенсируется стороной визуальной. В лучших традициях Миядзаки вокруг рисуется невероятный мир, полный неожиданных, по-хорошему безумных деталей - один дом на курьих ножках чего стоит.

Об остальных киноновинках этой недели читайте во второй части обзора.

О других недавних премьерах читайте в наших материалах.