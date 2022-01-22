Что в кино, часть 2: Франсуа Озон, "1+1" наоборот, Малкович-злодей

"Всё прошло хорошо"

Фото: kinopoisk.ru

Пока грядущий Берлинале ждёт нового фильма Франсуа Озона "Петер фон Кант", который его откроет, до российских кинотеатров добралась прошлогодняя работа именитого и чрезвычайно продуктивного режиссёра, побывавшая в программе Каннского фестиваля.

Интересно, что одновременно с победившей в Венеции драмой об абортах (см. "Событие") у нас выходит ещё один французский фильм, посвящённый неоднозначной теме. "Всё прошло хорошо" пристально изучает такое явление, как эвтаназия, на примере богатого старика, решившего уйти из жизни, будучи не в силах справляться с собственным состоянием после инсульта.

Попутно он выясняет отношения с родными и близкими, в первую очередь - с одной из дочерей, которой поручил все связанные с деликатным процессом хлопоты. А их немало, потому что с точки зрения законодательства Пятой республики страданий его недостаточно для проведения смертельной процедуры. Так что приходится обращаться к швейцарцам. Немало и закавык в отношениях: мужчина был не очень хорошим отцом и вдобавок отвратительным мужем, реализующим свои гомосексуальные наклонности (как без этого) с молодыми любовниками, как мухи облепившими плотоугодника с большим кошельком.

Озон не скрывает, что, в общем-то, изучает проблемы богатых белых людей (наверное, поэтому в Каннах без наград и остался) - это даже вслух проговаривается. При этом он как будто и не пытается высказаться за или против спорного института, предпочитая просто за происходящим понаблюдать. Что ж, познавательно.

"9 причин, чтобы жить"

Фото: kinopoisk.ru

И ещё одна французская социальная драма - "Лети со мной" (Envole-moi) номинанта "Оскара" Кристофа Барратье. Её локализованное название, очевидно, отсылает к отечественному сериалу "257 причин, чтобы жить" - здесь герой тоже составил список желаний, которые хочет исполнить. Только здесь у него совсем мало времени: это юный парнишка с кучей врождённых неизлечимых болезней.

Завязка напоминает российский хит "Холоп": преуспевающий врач, уставший от того, что его уже вполне взрослый сын (внук Жан-Поля Бельмондо Виктор) всё никак не возьмётся за ум, решает его вразумить. И приставляет лоботряса сиделкой к своему пациенту - этому самому несчастному пацану. Тут начинается чистой воды "1+1" (а то ж мало ремейков и эпигонов культовой драмеди в последнее время вышло). Только вывернутая наизнанку: белый богач ухаживает за темнокожим бедняком помладше.

Конфликт как таковой здесь вообще почти отсутствует: мажор оказывается отличным парнем, разве что слегка избалованным, а паренёк - весёлым и остроумным, так что их симбиоз исключительно благотворен для обоих. Единственное, что вносит в сюжет какие-то элементы борьбы и преодоления - состояние здоровья мальчика. В общем, это очередная максимально слезодавильная и беспардонно оптимистичная история, призывающая представителей разных классов жить дружно. Публика такое любит, так что не исключено, что и она получит ремейк-другой.

"Антитела"

Фото: kinopoisk.ru

Крайне неамбициозный, несмотря на Джона Малковича и Джонатана Риза Майерса в двух основных ролях, постапокалипсис. Внезапная пандемия (оригинально, не правда ли?) выкосила большую часть человечества, но есть надежда - некая девушка, у которой вроде как антитела. Теперь за ней гоняется банда злобных уродов во главе с персонажем Малковича, чтобы разбогатеть, а герой Майерса - благородный экс-агент ФБР - её от лиходеев защищает. Скукота, признаться, редкая.

"Руки прочь!"

Фото: kinopoisk.ru

В американской комедии с изначальным названием Tango Shalom иудей-ортодокс случайно обнаруживает в себе талант танцора, причём самого неподходящего для его религиозных взглядов жанра - танго. Красивая дама, раскрывшая его способности, просит одарённого знакомого выступить с ней на важном конкурсе: партнёр "кинул" бедняжку всего за несколько дней до старта. И тому приходится искать компромисс между жаждой танцевать и строгими табу.

Фильм "Танго шалом", кажется, призван скорее примирить представителей разных конфессий (изображённых карикатурно), чем кого-то смешить. Потому что юмора там, в общем-то, не так много. Но благородную миссию оценим положительно.

"Камелот: Возвращение короля"

Фото: kinopoisk.ru

Этот французский (это последний, честно) фильм был снят при участии Бельгии и почему-то Стинга, который сыграл здесь англосаксонского короля Хорсу. Честно говоря, так себе плюс, особенно учитывая, что он в этом балагане единственный. "Камелот" - это комедийная интерпретация противостояния между отошедшим было от дел и уставшим от жизни королём Артуром и коварным узурпатором Ланселотом. Нарочито нелепые костюмы, такие же дурацкие диалоги - такой себе "Монти Пайтон и Священный Грааль" на минималках. Всё это длится целых два часа, да ещё и вторая часть запланирована.

"Проклятый дом 5"

Фото: kinopoisk.ru

Да, наши прокатчики продолжают развивать хоррор-франшизу, существующую только в их воображении. Теперь в неё включили фильм "Познай страх" (Know Fear) - дешёвый шаблонный ужастик про семью, нашедшую в старом доме древнюю зловещую книжку, на которой разве что не было надписи "Не читай меня, а то вызовешь демона". Когда одна из героинь начинает вести себя странно, остальные не находят ничего лучше, чем вызвать демона ещё раз - вдруг лучше станет. Лучше, как нетрудно догадаться, не становится. Смех - да и только.

"Команда котиков"

Фото: kinopoisk.ru

Южноафриканская вариация на тему "В поисках Немо", в которой морские котики отважно воюют с кровожадными акулами. С этими целями милые животинки создают спецназ. В общем-то, вполне сносный продукт для детской аудитории, если вас не смущает наличие Филиппа Киркорова в команде русской озвучки.

Также в кино: российский семейный фильм "Тайна", российская драма "Драгоценности", французская (опять!) музыкальная мелодрама "Голос любви".

О других недавних премьерах читайте в наших материалах.