Названы номинанты премии BAFTA

Британская академия кино и ТВ объявила номинантов премии BAFTA. Больше всего позиций получила "Дюна" Дени Вильнёва - 11. Победителей назовут 13 марта.

За звание лучшего фильма в этом году будет бороться "Белфаст", "Не смотрите наверх", "Дюна", "Лакричная пицца" и "Власть пса".

Номинанты в категории "Лучший британский фильм": "Белфаст", "Сирано", "Дом Gucci", "Прошлой ночью в Сохо", "После любви", "Али и Ава", "Идентичность", "Все говорят о Джейми", "Точка кипения".

Номинация "Лучший неанглоязычный фильм": "Сядь за руль моей машины", "Параллельные матери" (сегодня они, кстати, выходят в российский прокат), "Рука Бога", "Маленькая мама", "Худший человек на свете". Финско-российская картина "Купе номер 6" была в лонг-листе, но номинацию не получила.

"Лучший мультфильм": "Энканто", "Лука", "Митчеллы против машин", "Побег".

Претенденты на звание лучшего режиссёра: Алим Кхан ("После любви"), Рюсуке Хамагути ("Сядь за руль моей машины"), Одри Диван ("Событие"), Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца"), Джейн Кэмпион ("Власть пса"), Жюлия Дюкурно ("Титан").

"Лучший оригинальный сценарий": Аарон Соркин ("В роли Рикардо"), Кеннет Брана ("Белфаст"), Адам МакКей ("Не смотрите наверх"), Зак Бэйлин ("Король Ричард"), Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца").

"Лучший адаптированный сценарий": Шон Хедер ("CODA: Ребёнок глухих родителей"), Рюсуке Хамагучи ("Сядь за руль моей машины"), Дени Вильнёв ("Дюна"), Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь"), Джейн Кэмпион ("Власть пса").

"Лучшая актриса": Леди Гага ("Дом Gucci"), Алана Хаим ("Лакричная пицца"), Эмилия Джонс ("CODA: Ребёнок глухих родителей"), Ренате Рейнсве ("Худший человек на свете"), Джоанна Сканлан ("После любви"), Тесса Томпсон ("Идентичность").

"Лучший актер": Адиль Ахтар ("Али и Ава"), Махершала Али ("Лебединая песня"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Леонардо Ди Каприо ("Не смотрите наверх"), Стивен Грэм ("Точка кипения"), Уилл Смит ("Король Ричард").

"Лучшая актриса второго плана": Катрина Балф ("Белфаст"), Джесси Бакли ("Незнакомая дочь"), Ариана ДеБос ("Вестсайдская история"), Энн Дауд ("Исповедь"), Онжаню Эллис ("Король Ричард"), Рут Негга ("Идентичность").

"Лучший актер второго плана": Майк Фейст ("Вестсайдская история"), Киран Хайндс ("Белфаст"), Трой Коцур ("CODA: Ребёнок глухих родителей"), Вуди Норман ("Камон Камон"), Джесси Племонс ("Власть пса"), Коди Смит-Макфи ("Власть пса").

С остальными номинантами можно ознакомиться на официальном сайте академии.