Объявлен лонг-лист британской премии BAFTA Film Awards 2022

В Сети опубликован лонг-лист фильмов в рамках первого тура британской премии в области кино BAFTA Film Awards 2022. Второй тур пройдет с 14 по 24 января. В категории "Восходящая звезда" претенденты будут оглашены 1 февраля, а третьего числа общественности представят сокращенную версию. Третий тур, в рамках которого и будут определены победители, начнется 9 февраля и закончится 8 марта. Само присуждение премий назначено на 13 марта, на настоящий момент планируется проведение церемонии в очном формате.

Всего в отборе на настоящий момент фигурирует 97 фильмов (в прошлом году их общее количество составило 94 картины), примерно одна треть представленных работ является продукцией Соединенного Королевства. В список вошла российско-финская копродукция "Купе номер 6".

"Лучший фильм"

"В роли Рикардо" (Being The Ricardos)

"Белфаст" (Belfast)

"CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA)

"Не смотрите наверх" (Don't Look Up)

"Дюна" (Dune)

"Дом Гуччи" (House of Gucci)

"Король Ричард" (King Richard)

"Лакричная пицца" (Licorice Pizza)

"Не время умирать" (No Time To Die)

"Французский вестник" (The French Dispatch)

"Незнакомая дочь" (The Lost Daughter)

"Власть пса" (The Power of the Dog)

"Трагедия Макбета" (The Tragedy of Macbeth)

"Тик-так…. БУМ" (tick tick…BOOM!)

"Вестсайдская история" (West Side Story)

"Выдающийся британский фильм"

"После любви" (After Love)

"Али и Ава" (Ali & Ava)

"Белфаст" (Belfast)

"Благословение" (Benediction)

"Точка кипения" (Boiling Point)

"Цветная комната" (The Colour Room)

"Круэлла" (Cruella)

"Сирано" (Cyrano)

"Герцог" (The Duke)

"Кошачьи миры Луиса Уэйна" (The Electrical Life of Louis Wain)

"Все говорят про Джейми" (Everybody's Talking About Jamie)

"Дом Гуччи" (House of Gucci)

"Кингсман" (The King"s Man)

"Последняя ночь в Сохо" (Last Night in Soho)

"Роман служанки" (Mothering Sunday)

"Мюнхен: на пороге войны" (Munich - The Edge of War)

"Не время умирать" (No Time To Die)

"Операция" "Мясной фарш" (Operation Mincemeat)

"Идентичность" (Passing)

"Спенсер" (Spencer)

"Фильм не на английском языке"

"Герой" (Ghahreman / A Hero)

"Безумное кино для взрослых" (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc / Bad Luck Banging or Loony Porn)

"Купе номер 6" (Compartment No. 6)

"Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka / Drive My Car)

"Побег" (Flee)

"Рука бога" (È stata la mano di Dio / The Hand of God)

"Я создан для тебя" (Ich bin dein Mensch / I"m Your Man)

"Агнец" (Dýrið / Lamb)

"Самый красивый мальчик в мире" (Världens vackraste pojke /The Most Beautiful Boy in the World)

"Параллельные матери" (Madres paralelas / Parallel Mothers)

"Париж, 13-й округ" (Paris, 13th District / Les Olympiades, Paris 13e)

"Маленькая мама" (Petite Maman)

"Рыцари справедливости" (Retfærdighedens ryttere / Riders of Justice)

"Титан" (Titane)

"Худший человек на свете" (Verdens verste menneske / The Worst Person in the World)

"Лучший режиссер"

Алим Кхан ("После любви")

Кеннет Брана ("Белфаст")

Шан Хедер ("CODA: Ребенок глухих родителей")

Адам МакКей ("Не смотрите наверх")

Рюсуке Хамагути ("Сядь за руль моей машины")

Дени Вильнев ("Дюна")

Келли Райхардт ("Первая корова")

Паоло Соррентино ("Рука бога")

Одри Диван ("Событие")

Рейнальдо Маркус Грин ("Король Ричард)

Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца")

Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь")

Ребекка Холл ("Идентичность")

Селин Сьямма ("Маленькая мама")

Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Джоанна Хогг ("Сувенир: Часть 2")

Джоэл Коэн ("Трагедия Макбета")

Жюлия Дюкурно ("Титан")

Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")

Яница Браво ("Зола")

"Лучшая актриса"

Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй")

Оливия Колман ("Незнакомая дочь")

Леди Гага ("Дом Гуччи")

Алана Хаим ("Лакричная пицца")

Дженнифер Хадсон ("Респект")

Эмилия Джонс ("CODA: Ребенок глухих родителей")

Николь Кидман "Nicole Kidman ("В роли Рикардо")

Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите наверх")

Френсис МакДорманд ("Трагедия Макбета")

Ренате Рейнсве ("Худший человек на свете")

Клэр Рашбрук ("Али и Ава")

Джоанна Сканлан ("После любви")

Кирстен Стюарт ("Спенсер")

Тесса Томпсон ("Идентичность")

Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история")

"Лучший актер"

Риз Ахмед ("Столкновение")

Адиль Ахтар ("Али и Ава")

Махершала Али ("Лебединая песня")

Хавьер Бардем ("В роли Рикардо")

Дэниел Крейг ("Не время умирать")

Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса")

Леонардо Ди Каприо ("Не смотрите наверх")

Питер Динклейдж ("Сирано")

Адам Драйвер ("Дом Гуччи")

Эндрю Гарфилд ("Тди ик-так…. БУМ")

Стивен Грэм ("Точка кипения")

Купер Хоффман ("Лакричная пицца")

Хоакин Феникс ("Камон, камон")

Уилл Смит "(Король Ричард")

Дензел Вашинтон ("Трагедия Макбета")

Полный список можно посмотреть здесь.