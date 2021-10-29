Что в кино: молодой Кощей, женщина-овца, грибная богиня, Фредди Крюгер

"Кощей. Начало"

Фото: kinopoisk.ru

Полнометражный спин-офф мультсериала "Сказочный патруль" выходит одновременно в кино и на "КиноПоиске", так что жители столицы могут ознакомиться с ним одновременно со всеми.

Лента рассказывает о Кощее, которого мы прежде не знали. Это молодой и обаятельный богатырь, которому только предстоит стать бессмертным. О том, как это случилось, из "Начала" мы и узнаем. Ещё там есть сюжет - про выступающую в цирке красавицу благородных кровей, чудовище, желающее уничтожить мир, и волшебный ключ, за которым все гоняются. В том числе и Кощей - в компании с болтливым Мечом-кладенцом.

Но фабула теряется под слоем оригинального и очень богатого сеттинга. Вообще волшебный мир "Сказочного патруля", сочетающий в себе всё на свете - от феечек и гномов до мотоциклов и мобильных телефонов, - сильнейшая сторона проекта. Хотя эффекту вредит весьма посредственная графика, эта вселенная регулярно удивляет неожиданными деталями - оригинальными и не очень, потому что прямыми заимствованиями авторы "Кощея" отнюдь не брезгуют и не моргнув глазом запихивают сюда и русский фольклор, и "Игру престолов", и поттериану, и "Пиратов Карибского моря", и "Шрека", и всех диснеевских принцесс разом, и отсылки к бондиане, и панду-оборотня (явно с прицелом на китайский прокат), и бог весть что ещё.

В общем, взрослой публике скучать точно не придётся, а детей не слишком высокотехнологичная реализация вряд ли сильно расстроит.

"Агнец"

Фото: kinopoisk.ru

Мрачная сказка из Исландии, удостоившаяся награды Каннского фестиваля "за оригинальность". И в оригинальности ей действительно никак не откажешь.

Где-то в пасторальной, хотя и несколько угрюмой исландской глуши уединённо живёт семейная пара, чьё существование тесно связано с овцеводством. Детей нет - единственная дочь умерла некоторое время назад, и жена (Нуми Рапас) явно от того тоскует. Но тут случается чудо - одна из овец разрождается необычным ягнёнком - скажем так, антропоморфным. И женщина направляет на загадочное существо всю свою нерастраченную материнскую любовь. Не задаваясь при этом лишними вопросами.

Муж (Хильмир Снайр Гвюднасон) к поведению возлюбленной относится с сочувствием и пониманием. Да и сам постепенно проникается тёплыми чувствами к новообретённой "дочери". Внезапно причудливую идиллию нарушает брат мужа (Бьёдн Хлинур Харальдссон из "Фортитьюда" и "Ведьмака") - бывший музыкант, неудачник и вообще тип мутный. Вдобавок бессовестно заглядывающийся на невестку. А ещё он небезосновательно чует в необычной "племяннице" неладное - дети с овечьей головой просто так не родятся и в нормальных семьях не живут. Но слушать его никто не хочет. А зря.

О том, что рано или поздно всё кончится печально, догадаться нетрудно. К тому же на это недвусмысленно указывает чьё-то зловещее присутствие на ферме, ненавязчиво обозначенное в самом начале.

Эта необычная страшилка, полная религиозных аллюзий, действительно оказывается хоррором, но таким нестандартным и медитативным, что даже "слоубёрнером" его не назовёшь. Замечательное, короче говоря, кино, но высидят на нём не все.

"Гайя: Месть богов"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё один экзотический и нетривиальный фильм ужасов - из ЮАР. Не настолько, конечно, нетривиальный, как "Агнец", но тоже достойный и внимания, и похвалы.

Во время обхода лесной территории смотрительница натыкается на диковатую парочку - отца и сына. Они живут отшельниками и поклоняются жуткому подземному божеству, древнему и неумолимому, как сама природа (оригинальное название Gaia - не "Гайя" никакая, а "Гея"). Собственно, в известном смысле, это природа и есть, только персонифицированная и чрезвычайно плотоядная.

Добираясь до зарвавшихся прямоходящих умников, она превращает их в часть себя, и те в буквальном смысле сливаются с ландшафтом, покрываясь разноцветными грибочками. Нечто подобное мы уже видели в отечественных мизофобских хоррорах "Кольская сверхглубокая" и "Побочный эффект". Только тут масштаб сразу подразумевается глобальный - человечеству грозят большие неприятности. Правда, попозже.

А пока есть время послушать фанатичные лекции полубезумного луддита о порочности современной цивилизации. И полюбоваться крутой работой южноафриканских художников по гриму - визуальная сторона здесь вообще на высоте.

"Проклятый Хэллоуин"

Фото: kinopoisk.ru

Время для хорроров сейчас самое подходящее, так что вот ещё один. Называется он Bad Candy, "Плохая конфетка" то есть, что имеет сюжетное обоснование, но наши прокатчики решили поспекулировать на приближающемся празднике, а заодно - на недавно вышедшем продолжении истории Майкла Майерса.

Справедливости ради, действие фильма и правда помещено в День всех Святых. Двое ведущих радио города Нью-Салем (ну вы поняли) сидят вечером этого самого дня и травят страшные байки, а нам эти байки показывают. Ну а потом, как водится, кошмар переносится и в их реальную жизнь.

Дешёвая и откровенно скучная поделка, пытающаяся подкупить немногочисленную целевую аудиторию натурализмом, приближающим его к сплэттеру, и фетишистски обставленным сеансом дамской некрофилии. А в конце ещё и комично бубнящая какую-то мораль, что уж совсем ни к чему.

"Дракулов"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжается прокат (там, где он есть) чудовищной "комедии" с Михаилом Галустяном в главной роли. Если вам мало самого этого факта, чтобы бежать от неё подальше, посмотрите, что ли, трейлер. Если и это не сработает, то мы уж и не знаем, что вам сказать. Остаётся только отметить, что такого вот юмора - про фекалии и гениталии - там и в самом деле много (да, мы в этом убедились лично, и не спрашивайте - зачем).

Возможно, это недоразумение войдёт в историю как самый плохой (среди огромного множества) фильм по мотивам классического романа Брэма Стокера, которого тут не постеснялись указать в титрах.

"Шум"

Фото: kinopoisk.ru

Дебютный полный метр режиссёра и сценаристки Даниэллы Рыбакьян рассказывает о проблемах нынешней молодёжи средствами хип-хопа.

Парень, которого нам представляют как Илью Лихого, приезжает в Питер с Кубани, чтобы тусить на Думской и читать свои сермяжные речитативы про шахтёров и гопников местным мажорам. При этом он время от времени заикается (был у нас уже глухой рэпер, теперь вот рэпер-заика), что жизнь, понятно, не упрощает.

И вообще сразу как-то всё не задаётся: крадут вещи и деньги, среда принимает настороженно, хотя и не без уважения к таланту начинающего рифмоплёта, подвернувшаяся работа в порту - каторжная. А тут он ещё западает на юную иммигрантку, торгующую наркотиками - не от любви к профессии, просто жизнь такая.

Проблемы у Лихого всё копятся. Не в последнюю очередь - потому, что Лихим его зовут не просто так. Он постоянно делает то, что категорически делать нельзя - то даст в морду оппоненту по рэп-баттлу, то криминальному авторитету вывалит всю правду-матку на его юбилее, то на полицейских пистолет направит. Как нетрудно догадаться, ничем хорошим поведение Ильи кончиться не может. Ему, однако, предлагается сочувствовать - весь фильм пронизан наивнейшим бунтарским пафосом, а непонятливым несколько раз подряд дословно объяснят, что "рэп - это музыка протеста".

"Кошмар на улице Вязов"

Фото: kinopoisk.ru

И ещё один ужастик напоследок. Любители олдскула в эти дни могут освежить в памяти непререкаемую классику слэшеров, первый фильм про повелителя детских снов в красно-чёрном свитере. Пока, в отличие от большинства собратьев по жанру, Фрэдди Крюгер не получил ни очередного сиквела, ни перезапуска (хотя что-то было слышно пару лет назад про активность Александра Ажа в этом направлении). Оно, может, и к лучшему. Ведь есть оригинал, который прямо сейчас можно увидеть на большом экране.

Также в кино - три российских представителя разных жанров: ужастик "Ледяной демон", комедия "Семейный бюджет", драма "Камень, ножницы, бумага".

О других недавних премьерах читайте в наших материалах.