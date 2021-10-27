Мультфильм "Кощей. Начало" выйдет одновременно в Сети и кинотеатрах

Российский полнометражный мультфильм "Кощей. Начало" выйдет одновременно на "КиноПоиске" и в кинотеатрах.

Премьера состоится уже завтра, 28 декабря. Это первый случай синхронной премьеры крупного проекта в Сети и в кино в России - на Западе эта практика постепенно набирает популярность, хотя и не без сопротивления деятелей индустрии.

"Кощей. Начало" - первая полнометражка по вселенной мультсериала "Сказочный патруль" про четырёх юных волшебниц, приехавших из Волшебного колледжа в город Мышкин на практику. Полнометражный мультфильм расскажет о молодости известного персонажа русских сказок Кощея до того, как он стал Бессмертным. Здесь он "молод, силён, красив" и даже водит байк. По сюжету он стремится отомстить злодею, погубившему его родных.

"Помогут ему в этом смелая волшебница Мэй, болтливый Меч Кладенец, проницательная Баба Яга и ловкий Водяной, а также юные колдуньи из "Сказочного патруля" - Аленка, Варя, Маша и Снежка", - обещает синопсис.

На озвучке: Никита Волков (Кощей), Ирина Старшенбаум (Мэй), Тимур Родригез (Меч Кладенец) и Юрий Гальцев (Водяной).

Трейлеры мультфильма "Кощей. Начало" - здесь, здесь и здесь.