Киноитоги недели: "Падение Луны", Альмодовар, громкие скандалы

Для тех, у кого нет времени следить за новостями, - наша еженедельная рубрика, где мы собираем самые яркие события и громкие премьеры и перекидываем мостик к неделе следующей.

Премьера недели: "Падение Луны", "Параллельные матери"

Фото: kinopoisk.ru

Заведующий отделом Голливуда по фильмам-катастрофам Роланд Эммерих создал очередную дорогую и зрелищную ленту про конец света. Россыпь звездных артистов во главе с Патриком Уилсоном и Холли Берри бодро и самоотверженно спасают Землю от Луны и поселившейся в ней древней сущности (увы, не в виде гномика). Эммерих, судя по недавним интервью, сильно расстроен тем, что из-за Marvel, DC и прочих гигантов, клепающих однообразные франшизы, на его проекты всё реже выделяются деньги. Но положа руку на сердце: маэстро сам долгие годы занимается тем же - тратит циклопические суммы на съемки одной и той же истории в разных декорациях.

Педро Альмодовар в своём репертуаре: тема материнства, травма от гражданской войны в Испании, параллельные сюжеты, Пенелопа Крус, наконец - лесбийский флёр. До полного комплекта не хватает разве что Антонио Бандераса, но он тут явно был бы лишним. Фильм о женщинах и женском, где мужчины фигурируют лишь где-то за кулисами. Приз в Венеции и номинации на BAFTA уже в кармане. Очевидно, поклонники эстетики Альмодовара и его пронзительного стиля придут в восторг от "Параллельных матерей" - очень личного, хотя и не самого оригинального творения.

Обзор премьер недели - здесь.

Анонс недели: "Анчартед: На картах не значится"

Фото: kinopoisk.ru

А здесь как раз Антонио Бандерас есть. Одна из главных премьер начала года. И определенно главная - для приключенческого жанра. Со времен Индианы Джонса и Лары Крофт мы страсть как соскучились по обаятельным авантюристам-кладоискателям. Подкупающе наплевав на конъюнктуру (в главных ролях - двое белых цисгенденрных мужчин), основанный на культовой компьютерной игре "Анчартед" обладает всеми качествами потенциального хита. Впрочем, не так давно в очень схожих обстоятельствах гора уже рожала мышь под названием "Кредо убийцы".

Сериал недели: второй сезон "Воспитанных волками"

Второй сезон переполненного художественными цитатами из классики научно-фантастического сериала HBO Max, выпестованного самим Ридли Скоттом (он и исполнительный продюсер, и режиссер первых двух эпизодов). Помимо незаурядной картинки, сериал о детях, взращенных андроидами, обладает всеми "родимыми пятнами" позднего сэра Ридли: смысловая многослойность, включающая и конфликт естественного и искусственного интеллектов, и рассуждения о религии и Божественном, углубившись в которые авторы часто забывают о мотивации героев, темпе повествования и здравом смысле.

Трейлер недели: "Воланд"

Первый трейлер грядущей грандиозной отечественной экранизации романа Булгакова "Мастер и Маргарита". Точнее - это кино "по мотивам", а значит, уже заранее можно ожидать скандалы и протесты от возмущенных поклонников классики. Несмотря на суеверия, которыми окружен текст, и слухи о проклятье, витающем над экранизациями, в фильме Михаила Локшина снялся весь цвет российского кинематографа во главе с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь. А роль самого Воланда исполнил немецкий артист Аугуст Диль.

Рейтинг недели: номинанты на BAFTA

На этой неделе стало известно, кто поборется за одну из самых престижных и консервативных кинопремий мира, присуждаемых британской академией кино и телевидения. Больше всего номинаций у неоднозначного мегаблокбастера Дени Вильнёва "Дюна". Главный конкурент - "Власть пса" Джейн Кэмпион о брутальном ковбое, роль которого исполнил Бенедикт Камбербэтч. Он, естественно, в списке претендентов на приз за лучшую мужскую роль, где ему, среди прочих, будет противостоять Леонардо Ди Каприо, сыгравший профессора в пессимистической сатире "Не смотрите наверх". Леди Гага очень надеется на "Дом Gucci" и признание академией её драматического таланта (музыкальный-то признали еще 3 года назад). А вот Кристен Стюарт лишена даже шанса на премию, и пока - это главный скандал. Академия, которую возглавляет принц Уильям, проигнорировала один из самых обсуждаемых фильмов прошлого года - "Спенсер" о принцессе Диане (её роль и исполнила Стюарт). Известно, что принц не терпит вмешательства кинематографистов в жизнь монаршего семейства. И, как полагают журналисты, именно в этом кроется причина бойкота.

Отец недели: Шайа ЛаБаф

Фото: kinopoisk.ru

И ещё о родственных связях. Почетный бунтарь Шайа ЛаБаф впервые станет отцом. Первенца ему подарит актриса Миа Гот, с которой они на протяжении нескольких лет сходились и расходились бессчетное количество раз. ЛаБаф, не признающий никаких авторитетов и не желающий ни перед кем отчитываться, однажды вскользь заметил, что изменить его может лишь рождение ребенка. По крайней мере, теперь ему придется поломать голову, как объяснить отпрыску откровенные экранные эксперименты (например, роль в "Нимфоманке", на съемках которой они с Гот и познакомились) и выходки за пределами сцены, включая те, где он убивал бездомных собак, применял к бывшим девушкам физическое насилие и намеренно заражал их венерическими заболеваниями. Кстати, полюбоваться на героя с этой недели можно в кино - в повторный прокат вышел "Самый пьяный округ в мире" с ним в главной роли.

Скандал недели: Вупи Голдберг и холокост

Фото: Christopher Smith/Invision/AP

Кому точно не нужно ничего даже пытаться объяснять, так это выдающейся комедиантке Вупи Голдберг. После ляпа о холокосте ей лучше в принципе держать какое-то время рот на замке - целее будет. Голдберг, несмотря на фамилию, к еврейскому народу, очевидно, имеет вполне опосредованное отношение. Но зачем-то решила порассуждать на тему одной из величайших трагедий прошлого века. И в меру отпущенного интеллекта предположила, что нацисты устроили геноцид не по национальному принципу. Дескать, это просто проявление такой общечеловеческой черты, как ненависть к ближнему. Разумеется, американская индустрия, зародившаяся во многом благодаря мигрантам еврейского происхождения, и сейчас управляемая их потомками, не могла стерпеть подобного. Голдберг не обругал только ленивый, она бросилась извиняться, но её уже сняли с должности ведущей телешоу. Впрочем, пока лишь временно. О полноценной "отмене" речь пока не идет. Мало ли: вдруг кто-то расценит это как (обратный) расизм.

Конфликт недели: Собчак, Шнуров, Виторган, Богомолов и другие

К скандалу отечественного разлива. Масштаб поменьше, чем за океаном, зато душок - тот ещё. Экс-лидер группировки "Ленинград" снял клип, в котором оттоптался на бывшей приятельнице Ксении Собчак. Последовали менее талантливые, но не менее хамские ответы, причем не только от самой Собчак, но и от всех "причастных" - Богомолова, Виторгана и даже почему-то от Иосифа Пригожина. Как известно, пиар не пахнет, и значит, какое-то время публичная сфера еще будет смрадоточить взаимными выпадами на тему чужих детей и сексуальных предпочтений.

Сделка недели: Sony купила Bungie

Фото: youtube.com

Конечная цель любого пиара - деньги. Ведь за деньги можно купить всё. Кто не согласен, пусть спросит IT гигантов, которые сейчас правят бал на мировом рынке. На покупку Microsoft Blizzard главные конкуренты из Sony ответили тем, что, не мелочась (и явно переплатив) отсчитали более трех с половиной миллиардов долларов (2 процента от годового бюджета России, если интересно) за компанию-разработчика игр Bungie, подарившей миру Destiny и Halo. Лопающиеся от денег корпорации скупают других, чтобы в итоге, как в "Горце", остался лишь один - монополист. И уж этот, в отсутствие конкурентов, вряд ли будет рассуждать о "клиентоориентированности" и прочем лицемерном маркетинговом хламе.

Рыцарь недели: Роджер Дикинс

Фото: kino-teatr.ru

Мы привыкли, что звания "рыцарь" от британской короны удостаиваются медийные личности: известные певцы, выдающиеся спортсмены, хайпующие актеры. Но на этой недели принц Чарльз заглянул за кулисы и впервые в истории посвятил в рыцари оператора. Естественно, не абы какого. Сэр Роджер Дикинс снимал "Побег из Шоушенка", "Игры разума", "Убийцу", "Бегущего по лезвию 2049", "1917", много сотрудничал с братьями Коэн. Да и сейчас несмотря на внушительные цифры 72 в графе "возраст", Дикинс работает над очередным фильмом с прославленным Сэмом Мендесом.

Утрата недели: Эдуард Акопов

Фото: kino-teatr.ru

На этой неделе не стало другого выдающегося закадрового деятеля - Эдуарда Акопова, написавшего сценарии более чем к 30 отечественным картинам. Среди которых - легендарный "Человек с бульвара Капуцинов". Причиной смерти стал инфаркт. Акопову было 76 лет.