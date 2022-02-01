Вышел первый трейлер фильма "Воланд" по "Мастеру и Маргарите"

Компания Universal Pictures Russia опубликовала первый тизер-трейлер фильма "Воланд", снятого по мотивам "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова.

Также появился постер картины.

Фото: Universal Pictures Russia

Режиссёр вольной интерпретации культового романа - Михаил Локшин, автор "Серебряных коньков", только что прогремевших на "Золотом орле".

Воланда сыграл немец Аугуст Диль ("Бесславные ублюдки", "King"s Man: Начало", "Курск"). Также в ролях: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг и другие.

Премьера - 1 января следующего года.