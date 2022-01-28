Фильм "Серебряные коньки" стал триумфатором "Золотого орла"

Премия "Золотой орёл" объявила своих лауреатов. Абсолютным победителем стали "Серебряные коньки", взявшие шесть наград (при 12 номинациях), включая главную - "Лучший фильм". Также новогодняя мелодрама, вышедшая ещё в конце 2020 года, получила призы за лучший сценарий, лучшую операторскую работу, лучшую работу художника-постановщика, лучшую работу художника по костюмам и лучший монтаж.

Приз за лучшую режиссуру получил "Иван Денисович" Глеба Панфилова. Кроме того, за роль в картине по мотивам рассказа Александра Солженицына награждён Филипп Янковский ("Лучшая мужская роль в кино"). А его сын Иван - за "Огонь" ("Лучшая мужская роль второго плана").

Лучшей актрисой в кино назвали Марию Аронову ("Пара из будущего"), лучшей актрисой второго плана - Ирину Горбачёву ("Огонь").

Среди сериалов победили байопики: "Седьмая симфония" - среди телевизионных, "Вертинский" - среди стриминговых.

Приз за лучшую женскую роль на ТВ получила Александра Урсуляк ("Пингвины моей мамы"), за мужскую - Алексей Гуськов ("Седьмая симфония").

Автором лучшей музыки к фильму признан Алексей Айги ("Белый снег"). Лучший звукорежиссёр - Алексей Самоделко ("Огонь").

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам была проведена командой, работавшей над фильмом "Последний богатырь: Корень зла". Лучшие спецэффекты - за "Коньком-горбунком".

Лучший неигровой фильм - "Бондарчук. Battle", лучшая короткометражка - "Друг", лучший мультфильм - "Конь Юлий и большие скачки".