Вышел русский трейлер "Падения Луны" Роланда Эммериха

Свежий бигбадабум Роланда Эммериха обзавелся новым локализованным трейлером - на YouTube-канале компании Central Partnership образовался ролик фильма-катастрофы "Падение Луны". Некоторое дежа-вю в отношении давешнего "Не смотрите наверх" прилагается.

Выглядит все опять волшебно, конечно. (Винтовка - это праздник, и дальше по тексту). Впрочем, ничего другого от постановщика "Дня независимости", "Годзиллы" и "2012" мы и не ждем.

"Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли против таинственных сил, которые сталкивают Луну с орбиты и провоцируют ее столкновение с Землей", - зазывает прокатчик.

В кино - с 3 февраля.

Предыдущий трейлер найдете здесь. Красивое.