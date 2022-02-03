Роланд Эммерих: Marvel, DC и Lucasfilm разрушают киноиндустрию

Режиссер Роланд Эммерих, признанный мастер жанра катастроф, в интервью накануне выхода своего фильма "Падение Луны" (Moonfall) признался, что сейчас сложно сделать "интересное публике событие, которое не основано на комиксе".

В откровенном разговоре об изменениях в жанре изданию Den of Geek он заявил, что в Marvel, DC и "Звездные войны" взяли верх над остальными. "Это немного разрушает нашу индустрию, потому что никто больше не делает ничего оригинального", - считает Эммерих.

При этом, отмечает издание, режиссер ранее заявлял, что фильм Джорджа Лукаса 1977 года в числе других вдохновил его выбрать эту профессию. Влияние "Звездных войн", например, можно проследить в сценах воздушных боев в "Дне независимости".

Русский трейлер картины вышел в начале января. Отрывок фильма доступен здесь.

В ролях - Холли Берри ("Женщина-кошка"), Патрик Уилсон ("Заклятие", "Аквамен"), Чарли Пламмер ("Все деньги мира"), Стэнли Туччи ("Голодные игры", "Дьявол носит Прада"), Дональд Сазерленд ("Гордость и предубеждение"), Майкл Пенья ("Марсианин").