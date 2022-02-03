Что в кино, часть 1: Луна падает, Крус страдает, Ходченкова скрытничает

В первой части регулярного обзора премьер недели - потенциальный блокбастер Роланда Эммериха, новая работа Педро Альмодовара, российский триллер со Светланой Ходченковой, полюбившаяся многим за 10 лет гангстерская сага Джона Хиллкоута, самый известный фильм Ингмара Бергмана.

"Падение Луны"

Фото: kinopoisk.ru

Очередной апокалиптический опус Роланда Эммериха. Луна почему-то сходит с орбиты и устремляется к Земле. Что влечет за собой разрушительные катаклизмы. Спасать мир устремляются ученый-который-предупреждал-а-его-не-слушали (на самом деле конспиролог-самоучка, но какая разница), крутой астронавт с семейными проблемами и крутая астронавтка с семейными проблемами. Операция, помимо всего прочего, осложняется тем, что Луна - не то, чем кажется, а что-то вроде космического корабля, в котором гнездится злая бесформенная черная штука.

В третьем акте Роланд Эммерих еще дополнительно наваливает научной фантастики, сгенерированной нейросетью, и лепит из этого собственную "Космическую одиссею" с экшном в духе "Звездных войн" и нанороботами. Параллельно чему разворачиваются сцены глобального дестроя. Выглядит это, правда, не так здорово, как могло быть: в кадре постоянно все какое-то темное, размытое и тусклое. Даром что где-то 150 миллионов Эммерих раздобыл. И все же, несмотря на многочисленные недостатки, из коих "Падение Луны" полностью состоит, нельзя не восхититься упорством, с которым герр Роланд почти уж 30 лет снимает одно и то же кино.

"Параллельные матери"

Фото: kinopoisk.ru

Педро Альмодовар вновь обращается к теме материнства - и делает это с удивительной прямолинейностью.

Двух очень непохожих друг на друга женщин (Пенелопа Крус и Милена Смит) судьба сводит в роддоме. Не похожи они не только внешне: та, что постарше, - модный фотограф, а вторая - совсем юная неустроенная девушка с тяжёлым бэкграундом и большими проблемами в личной жизни. Ни одна из них беременность не планировала, но обе собираются оставить детей. Рожают они почти одновременно, а впоследствии обмениваются контактами, проникшись друг к другу симпатией.

Спустя некоторое время героиня Крус посредством довольно странных махинаций обнаруживает курьёзное обстоятельство, догадаться о котором вообще-то можно было с самого начала - настолько это очевидный сюжетный ход (к тому же на него указывают косвенные факторы). И при следующей - случайной - встрече женщин он становится зловещим фоном, который в конце, разумеется, сыграет неблагоприятную роль в их отношениях. Ну а до тех пор мы наблюдаем преснейшую мелодрамку с непременным (Альмодовар же) лесбийским привкусом. Но Альмодовар пытается придать этому мылу глубокомысленного трагизма, не слишком аккуратно привинтив сюда размышления об исторических судьбах Испании в XX веке. Впрочем, кому-то и этого будет достаточно: свою номинацию на BAFTA "Параллельные матери", например, сегодня получили (а ранее - приз в Венеции за лучшую женскую роль).

"Другое имя"

Фото: kinopoisk.ru

Главная героиня, которую играет Светлана Ходченкова (она же выступила продюсером), замужем за немцем, владеющим шоколадной фабрикой. Всё у женщины есть - и деньги, и почёт, и любящий муж, любезно поделившийся с супругой частью полномочий. Но ходит она всё время с кислой миной. Что-то красавицу гложет. Дело в том, что у неё есть дочь-подросток, брошенная горе-мамашей сразу после рождения. И теперь девочка, особо не церемонясь, навязывает своё общество родительнице, в чьи планы посвящение возлюбленного в грязную тайну отнюдь не входит. Понятное дело, такая стратегия по построению личного счастья рано или поздно должна продемонстрировать свою несостоятельность.

Это был бы просто малопримечательный триллер средней руки с простеньким сюжетом и не бог весть каким твистом, если бы режиссёр Вета Гераськина, очевидно, это чувствуя, не стремилась сделать свой дебют максимально оригинальным по форме. Что сделало "Другое имя" просто несмотрибельным - от вопиюще неуместных "режиссёрских находок" перманентно кружится голова и рябит в глазах, а уши сворачиваются в трубочку.

"Самый пьяный округ в мире"

Фото: kinopoisk.ru

Отличный гангстерский фильм о бутлегерах от Джона Хиллкоута ("Дорога", "Предложение"), за десять лет после премьеры на Каннском фестивале, конечно, нисколько хуже не ставший. Семейка упёртых южан противостоит коррумпированным представителям власти, не желая делиться с ними наваром от нелегальной торговли самогоном во время сухого закона. Что, само собой, не может не привести к кровавой бане. Подбор исполнителей - закачаешься: Том Харди, Шайа ЛаБаф, Джейсон Кларк, Джессика Честейн, Гай Пирс, Гэри Олдман, Миа Васиковска и другие.

"Седьмая печать"

Фото: kinopoisk.ru

Чёрно-белая притча Ингмара Бергмана, образно повествующая о кризисе веры и поисках Бога, с блистательным Максом фон Сюдовом в главной роли. Тут добавить нечего, "Седьмая печать" - без преувеличения один из главных фильмов XX века, который обязательно нужно посмотреть. Тем более - когда представилась возможность увидеть его на большом экране.

Об остальных премьерах недели - во второй части обзора.

О других недавних премьерах читайте в наших материалах.