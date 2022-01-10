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Названы лауреаты премии "Золотой глобус" в 2022 году

Новости
    10.01.2022, 10:34
Текст:   Анастасия Николаева
В США прошла церемония вручения премии "Золотой глобус". Награду за "Лучший фильм - драма" получила "Власть пса". Режиссер картины Джейн Кэмпион также получила престижную награду в номинации "Лучший режиссер". Лучшей картиной на иностранном языке стал японский фильм "Сядь за руль моей машины".
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Остальные награды распределились так:

"Лучший драматический сериал":

"Наследники"

"Лучшая актриса в драме":

Николь Кидман - "Быть Рикардо"

"Лучший фильм - комедия или мюзикл":

"Вестсайдская история"

"Лучшая актриса в комедии или мюзикле":

Рейчел Зеглер - "Вестсайдская история"

"Лучшая актриса в драме":

ЭмДжей Родригес - "Поза"

"Лучший актер в драме":

Уилл Смит - "Король Ричард"

"Лучший саундтрек":

"Дюна"

"Лучшая песня":

No Time to Die - "Не время умирать"

"Лучший актер в комедии или мюзикле":

Эндрю Гарфилд - "Тик-так, бум!"

"Лучший мини-сериал или телевизионный фильм":

"Подземная железная дорога"

"Лучший сериал - комедия или мюзикл":

"Хитрости"

"Лучшая актриса в сериале - комедии или мюзикле":

Джин Смарт - "Хитрости"

"Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме":

Кейт Уинслет - "Мейр из Исттауна"

"Лучший актер в мини-сериале или телевизионном фильме":

Майкл Китон - "Ломка"

"Лучшая женская роль второго плана в сериале":

Сара Снук - "Наследники"

"Лучший сценарий":

Кеннет Брана - "Белфаст"

"Лучший актер в сериале - комедии или мюзикле":

Джейсон Судейкис - "Тед Лассо"

"Лучший актер в драматическом сериале":

Джереми Стронг - "Наследники"

"Лучший мультфильм":

"Энканто"

"Лучшая мужская роль второго плана в сериале":

О Ён Су - "Игра в кальмара"

"Лучшая актриса второго плана":

Ариана ДеБуси - "Вестсайдская история"

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