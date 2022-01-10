Названы лауреаты премии "Золотой глобус" в 2022 году

В США прошла церемония вручения премии "Золотой глобус". Награду за "Лучший фильм - драма" получила "Власть пса". Режиссер картины Джейн Кэмпион также получила престижную награду в номинации "Лучший режиссер". Лучшей картиной на иностранном языке стал японский фильм "Сядь за руль моей машины".
Фото: kinopoisk.ru
Остальные награды распределились так:
"Лучший драматический сериал":
"Лучшая актриса в драме":
Николь Кидман - "Быть Рикардо"
"Лучший фильм - комедия или мюзикл":
"Лучшая актриса в комедии или мюзикле":
Рейчел Зеглер - "Вестсайдская история"
"Лучшая актриса в драме":
ЭмДжей Родригес - "Поза"
"Лучший актер в драме":
Уилл Смит - "Король Ричард"
"Лучший саундтрек":
"Лучшая песня":
No Time to Die - "Не время умирать"
"Лучший актер в комедии или мюзикле":
Эндрю Гарфилд - "Тик-так, бум!"
"Лучший мини-сериал или телевизионный фильм":
"Подземная железная дорога"
"Лучший сериал - комедия или мюзикл":
"Хитрости"
"Лучшая актриса в сериале - комедии или мюзикле":
Джин Смарт - "Хитрости"
"Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме":
Кейт Уинслет - "Мейр из Исттауна"
"Лучший актер в мини-сериале или телевизионном фильме":
Майкл Китон - "Ломка"
"Лучшая женская роль второго плана в сериале":
Сара Снук - "Наследники"
"Лучший сценарий":
Кеннет Брана - "Белфаст"
"Лучший актер в сериале - комедии или мюзикле":
Джейсон Судейкис - "Тед Лассо"
"Лучший актер в драматическом сериале":
Джереми Стронг - "Наследники"
"Лучший мультфильм":
"Лучшая мужская роль второго плана в сериале":
О Ён Су - "Игра в кальмара"
"Лучшая актриса второго плана":
Ариана ДеБуси - "Вестсайдская история"