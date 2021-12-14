"Вестсайдская история" провально стартовала в РФ и США

Как и в США, в российском прокате "Вестсайдская история" Стивена Спилберга показала ужасный старт, несмотря на восторженную критику. В первый свой уикэнд в РФ свежая версия бродвейского мюзикла заняла лишь восьмое место с 10 миллионами рублей.

Первое место вторую неделю подряд занимает "Дом Gucci" Ридли Скотта - почти 153 миллиона рублей на минувшей неделе и почти 410,5 миллиона за две недели, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

На второй строчке - внезапно "Большой красный пёс Клиффорд". У семейной ленты по книгам Нормана Бриджвелла - 70,2 млн рублей за первую неделю и 91,4 млн с учётом предварительных показов.

Тройку замыкают новые "Охотники за привидениями" - чуть менее 60 млн рублей в этот уикэнд и 225,4 млн в совокупности.

Четвёртыми идёт диснеевский мультик "Энканто", на своей третьей неделе собравший почти 46,7 млн рублей, а всего заработавший в России более 284 млн.

На пятом месте - перевыпущенная в преддверии премьеры "Воскрешения" первая "Матрица", у неё - более 16,5 млн рублей.

Далее следуют отечественные фильмы "Бумеранг" и "Лётчик", а за "Вестсайдской историей" скромно пристроились "Спенсер" и "Честный развод".