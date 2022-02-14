Насколько реален для России запуск собственного производства электротранспорта

Переход на альтернативные виды топлива и развитие электромобилей требует не только создания инфраструктуры, но и запуска собственного производства электротранспорта. Насколько это реально для России, рассказал основатель и главный конструктор Центра технологического консалтинга, разработчик электромобилей Олег Клявин.

Электромобиль Кама-1 спроектирован, но пока не запущен в производство. Занять свою нишу в выпуске электромобилей пока можно. Фото: РИА Новости

В Транспортной стратегии до 2035 года, принятой в ноябре прошлого года в России, говорится о том, что в 2030 году годовое производство электромобилей должно составлять 10% от всех транспортных средств. Это абсолютно реальные цифры, особенно для крупных городов, считает эксперт. В последний год динамика на российском рынке очень хорошая - несколько компаний в 2021 году обозначили намерения массово производить и выпускать электрокары в 2022-2024 году. В России сейчас продается более 2250 новых электромобилей в год, однако спрос постепенно увеличивается. Но вопросы остаются.

Такой ли экологичный электротранспорт? С точки зрения глобального сохранения природы электротранспорт не панацея: карбоновый след нулевым не станет. Даже если все автомобили с двигателем внутреннего сгорания поменять на электромобили, выбросы уменьшатся незначительно - на 1,5-3% от общего мирового показателя.

Но с точки зрения локальной экологической повестки человек сделает лучше себе и окружающим, выбрав электротранспорт. Потому что тогда он снизит выхлопы в крупных городах и уменьшит общий уровень шума, вызванный трафиком.

Вопросы может вызывать процесс утилизации батарей из электротранспорта, но уже есть примеры европейских стран, показывающие, что здесь все достаточно экологично. В Германии, например, построено шесть заводов, которые специализируются на переработке и создании вторсырья для изготовления новых батарей. Возвращаемая часть - примерно 95-96%. Технологии существуют не одно десятилетие, доказали работоспособность. Вопрос только в том, чтобы использовать их в промышленных масштабах.

Вытеснят ли электротранспорт двигатели внутреннего сгорания? Электромобили, скорее всего, не превысят количество автомобилей с ДВС. Несмотря на преимущество в виде экологичности выбросов и уровня шума, электроавтомобиль не всегда комфортен в дальних поездках. Для самых дорогих моделей Tesla предел - 560 км. Даже развитая инфраструктура с зарядными станциями на каждые 100 км не уменьшает масштабы проблемы. Зарядка двигателя электромобиля - долгая, и при условной поездке из Москвы в Минск по трассе на 700 км длительность пути вырастает существенно. Человек изначально не выбирает электротранспорт для таких маршрутов. Хотя эта проблема в будущем, вероятно, будет решена.

Электротранспорт будет занимать около 25-30% от всего рынка автомобилей и существовать с моделями на ДВС вместе, а не вместо них. Цифры в 25-30% - это потолок для доли рынка и годового выпуска, причем не только в России, но и в мире.

Есть ли шанс у российского автопрома? К нему у многих потребителей есть вопросы по модельному ряду и качеству продукции. В производстве очень важны автокомпоненты. У нас в стране с ними не идеально, но электромобиль - это новая технология, которая позиции многих стран в автопромышленности делает близкими, если не уравнивает. Потому что ни у кого пока еще ключевых компонентов для создания электромобиля либо нет, либо их производят стартапы, либо технология где-то куплена и постепенно приживается. Поэтому у России есть все шансы и возможности делать электромобили.

Догнать крупные автомобильные концерны сейчас очень тяжело - это требует огромных средств, времени, ресурсов и даже воспитания нового поколения инженеров. Но конкретно в секторе электротранспорта у нас должны появиться компании, которые займутся разработкой и производством.

Пусть у них будет небольшое число локализованных компонентов, пусть они делают что-то совместно с Китаем или другими странами, но это тот шанс для отечественного автопрома, который нельзя упускать. Иначе Россия отстанет от остального мира в части транспорта и машиностроении.

Развитие электротранспорта в России сегодня тормозит медленное появление необходимой инфраструктуры. Зарядных станций на всю страну сейчас чуть больше 500 единиц, треть приходится на Москву и Санкт-Петербург. В пятерке городов-лидеров также Иркутск, Красноярск и Новосибирск. Больших вложений для зарядок не требуется - это больше вопрос к девелоперам, к застройщикам, чтобы устанавливать станции на парковках и жилых комплексах.

Дорого стоят только быстрые зарядки, особенно с постоянным током: цена колеблется от 1,5 до 3 миллионов рублей. Плюс затраты на подключение, установку. Но если устанавливать их на заправочных станциях, где также есть бензин и газ, мини-маркеты с продуктами и другими мелочами, расходы быстро окупятся.

Также тормозит развитие электротранспорта производство литиевых батарей и добыча основного металла для них. Крупнейшие источники - Чили и Боливия. За ними идут США, Конго, Китай. С учетом напряженной геополитической обстановки Россия может начать испытывать трудности с получением лития из этих стран. Хотя у нас уже пытаются производить его в промышленных масштабах.

Однако литий, алюминий и другие компоненты батарей электромобилей являются перерабатываемыми. Поэтому в какой-то момент сложности с добычей лития перестанут быть острыми: старые батареи начнут возвращаться после переработки в новые элементы. Тем более литий можно получать из аккумуляторов не только непосредственно от электромобилей, но и, например, от смартфонов. Однако для этого процесс переработки должен стать более эффективным, а на это требуется время.

Кроме того, ведутся разработки технологий, которые позволят заменить литий: например, Diamond Battery - "вечная" бета-гальваническая батарея на переработанных ядерных отходах. Она сейчас кажется абсолютно фантастической по своим характеристикам, при этом дешевле литиевых. И другие аналоги есть: литий-титанатные батареи, литий-NMC и железо-фосфатные. Или варианты с совсем другими характеристиками, на других источниках энергии. Поэтому маловероятно, что именно добыча и производство лития станут проблемой для массового выпуска и использования электротранспорта.

Вместе с этим в России начинают смотреть на другие виды экологичного транспорта: например, на водородном двигателе.

Прототип осенью 2021 года показал КАМАЗ. В перспективе через 10-15 лет возможно появление и такого транспорта. В результате получится баланс между традиционными дизельными и бензиновыми машинами и экологичными: газовыми, водородными, электрическими.

Произойдет постепенное перераспределение - легковой и городской транспорт будет больше представлен электромобилями, коммерческий - машинами на компримированном природном газе (CNG).