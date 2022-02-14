Несырьевой неэнергетический экспорт из России достиг исторического максимума

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России в 2021 году достиг исторического рекорда. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 37% и составил 193 млрд долларов, сообщила глава Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

По ее словам, в декабре объем ННЭ составил 22,8 млрд долларов.

"Темп роста российского несырьевого неэнергетического экспорта также остается выше темпа роста мировой торговли", - отметила Никишина.

Общий объем российского экспорта в 2021 году составил около 492 млрд долларов. "Эти результаты повторяют рекордный уровень 2014 года", - добавила Никишина.

Ранее аналитический центр РЭЦ подсчитал, что в 2021 году экспорт химпрома увеличился на 54%, металлургии - на 52%, леспрома - на 43%, машиностроения - на 31%, продовольствия - на 23%. Основными импортерами российской продукции стали Китай - 15,6 млрд долларов, Казахстан - 14,4 млрд, Беларусь - 11,4 млрд, Турция - 10,9 млрд, США - 7,9 млрд.

По итогам ноября 2021 года Россия установила исторический рекорд и по экспорту продовольствия - 3,82 млрд долларов. Основными товарами традиционно были пшеница (953 млн долларов), ракообразные (540 млн, основная часть приходится на поставки крабов), подсолнечное масло (430 млн), мороженая рыба (313 млн, основная часть - минтай, треска, лосось а также икра и печень), рапсовое масло (120 млн), ячмень (113 млн), шоколадные изделия (100 млн), семена льна (97 млн) и кукуруза (95 млн).

По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот России в 2021 году составил 789,4 млрд долларов. Доля экспорта составляет 493,3 млрд долларов, из них 86,9% приходятся на страны дальнего зарубежья.