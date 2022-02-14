Новости

Авраам Руссо рассказал, как был задержан в аэропорту Нью-Йорка 19:39
Умер кинооператор Владислав Мезенцев 19:05
Народную артистку Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище 18:55
Актер из "Тайн следствия" и "Караморы" Виталий Лобанов умер в 43 года 16:28
Умершую в 40 лет российскую актрису Брик кремируют в Лос-Анджелесе 14:19

Netflix показал тизер второго сезона "Бриджертонов"

Новости
    14.02.2022, 19:24
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

На официальном канале Netflix Russia появился первый тизер предстоящего второго сезона "Бриджертонов".

В ролике таинственная (а после финала первого сезона - уже известная зрителю) леди Уислдаун снова пишет свою скандальную колонку сплетен о местной знати. Она обещает, что за прошедшее время изрядно отточила свои писательские и наблюдательские навыки, а также "заточила ножи".

Напомним, первый сезон "Бриджертонов" был построен вокруг судьбы и личной жизни старшей сестры семейства - Дафны. Во втором создательница Шонда Раймс пообещала сделать центральной фигурой другого Бриджертона - старшего брата Энтони. Все следующие сезоны, соответственно, будут посвящены каждым членам семьи поочередно.

Шоу появится на стриминге уже 25 марта 2022 года.

Новости

СМИ: Актер Валерий Николаев помещен в психиатрическую клинику 13:12
"Зло все разрушает": фанаты раскритиковали сериал по "Властелину колец" 12:40
Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике 12:16
Paramount выбрал актера для байопика о Бобе Марли 11:45
⧣ США
Фото: instagram.com/kuliroberts
Актриса и телеведущая Кули Робертс умерла в 49 лет 11:42
Опубликован тизер фильма Майкла Бэя "Скорая" 10:58
Появился новый ролик мини-сериала "Лунный рыцарь" 09:55
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Автор "Беспринципных" Цыпкин прочитал свои рассказы для "Яндекс.Музыки" 11:00
Умерла создательница сериала "Шерлок" с Камбербэтчем Берил Верту 10:48
Вышел первый трейлер сериала по "Властелину колец" 08:58
⧣ трейлер
Фото: twitter.com/ Marvel Entertainment
Вышел новый трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" 09:16
Вышел русский трейлер "Затерянного города" с Буллок, Тейтумом и Питтом 13.02.2022
Опубликован трейлер фильма Nope Джордана Пила 13.02.2022