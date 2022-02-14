Netflix показал тизер второго сезона "Бриджертонов"

На официальном канале Netflix Russia появился первый тизер предстоящего второго сезона "Бриджертонов".

В ролике таинственная (а после финала первого сезона - уже известная зрителю) леди Уислдаун снова пишет свою скандальную колонку сплетен о местной знати. Она обещает, что за прошедшее время изрядно отточила свои писательские и наблюдательские навыки, а также "заточила ножи".

Напомним, первый сезон "Бриджертонов" был построен вокруг судьбы и личной жизни старшей сестры семейства - Дафны. Во втором создательница Шонда Раймс пообещала сделать центральной фигурой другого Бриджертона - старшего брата Энтони. Все следующие сезоны, соответственно, будут посвящены каждым членам семьи поочередно.

Шоу появится на стриминге уже 25 марта 2022 года.