Песков пожелал здоровья Зюганову и Жириновскому

Пресс-секретарь президента пожелал скорейшего возвращения в строй лидерам КПРФ и ЛДПР, которые были госпитализированы ранее.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков заметил, что в Кремле в курсе этого, но заявлений врачей или представителей Минздрава, что что-то угрожает их жизни и здоровью, не было. "Врачи делают свою работу, наши врачи делают ее превосходно", - оценил он.

"Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову, скорейшего возвращения в строй", - заключил пресс-секретарь президента.