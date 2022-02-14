Песков заявил о "ковбойском" подходе США в попытках повлиять на Европу

Вашингтон никогда не испытывал дефицита настойчивости и даже ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, европейские государства пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах. Это один из столпов, который всегда хромал в ЕС, и европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль Европы в мировых делах, рассказал Песков РИА Новости.

Однако это не совсем получается из-за сильного влияния Вашингтона. Американцы прямо заявляют, что и кому надо делать, и что будем тем, кто не согласен. Так было, есть и продолжается. Данная ситуация сильно контрастирует с желанием европейцев стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах.

Песков выразил надежду, что здравый смысл возобладает, и европейцы в первую очередь будут думать о Европе, "где мы живем бок о бок и являемся соседями".

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу - и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности. При этом он добавил, что насильно мил не будешь, поэтому Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность.

Пресс-секретарь президента РФ также объяснил, почему Европа покупает газ по высоким ценам. Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что все взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и долгосрочными. Это то, от чего отошли европейцы, и теперь вынуждены покупать газ, "грубо говоря, не по 300, а по 1300".