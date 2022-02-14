Пять веков насчитывает первая изданная в Беларуси книга

"Часослов для мирян", представляющий собрание церковных посланий, предназначенных для путешествующих странников, считается премьерным книжным посланиям Франциска Скорины будущим поколениям, который ровно пятьсот лет назад издал ее на белорусских землях. Уникальное издание занимает сейчас почетное место в национальной библиотеке Беларуси, где подтверждают, что именно эта "Малая подорожная книжка" является единственным экземпляром в стране.

На выставке "Сквозь века", посвященной 500-летию "Малой подорожной книжки" Франциска Скорины, представлены работы студентов, магистрантов и преподавателей, выполненные в технике высокой печати и компьютерной графики, информирует БЕЛТА.

Первый печатный фолиант, поясняют библиофилы, который часто именуют "книжицей", представляет собой собрание церковных книг небольшого формата. Но, по их оценке, "это больше, чем просто одно издание: 18 книг, собранных вместе в одном переплете". Они украшены уникальными гравюрами, заставками и инициалами, а девять книг имеют послесловие самого Скорины.

Правда, полных экземпляров "Малой подорожной книжки" не сохранилось. Наиболее подробные ее варианты имеются в библиотеках Москвы, Копенгагена и Санкт-Петербурга. А самый масштабный по полноте вариант издания Скорины хранится в Российской национальной библиотеке - 20 книг.

Большинство работ, представленных на юбилейной выставке в белорусской столице, поясняет агентство, - реконструкция первого титула "Малой подорожной книжки", который воссоздается благодаря использованию своеобразного шрифта и композиции издания XVI века, а остальные работы - результат экспериментов по созданию новых шрифтовых начертаний по образцу ее страниц.

Современные технологии, возможности компьютерной графики и цифровой печати дали художникам широкий простор для самовыражения. Впечатляет, например, разнообразие вариантов написания и создания шрифтовых композиций.

"Графические и образные эксперименты с историческими формами шрифтов при сохранении характерных особенностей "Малой подорожной книжки", скориновской эстетики, декоративных особенностей - дань уважения юбилею белорусского книгопечатания и значительный вклад в развитие шрифтовой культуры Беларуси", - отметили в музее.

Кстати, экспозицию дополнили и издания, посвященные деятельности белорусского первопечатника, исследования и факсимиле уникального сборника для путешественников, а также открытки из серии "Мастацкая Скарыніяна" из фонда библиотеки.

"Знаковое событие в культурной жизни страны через века вдохновляет современное белорусское книгопечатание и искусство на творческий отклик, энтузиазм, развитие и процветание", - подчеркнули агентству в учреждении культуры.