"Российская газета" в Петербурге отметила День книгодарения

"Российская газета" отметила Всемирный день книгодарения необычной акцией. Сотрудники петербургского Дома журналиста вместе со своими партнерами и друзьями собрали большую книжную посылку для Литературного киоска Старой Руссы.

Литературный киоск (пункт буккросинга), где каждый любитель чтения может взять книгу, взамен отдав свою, родился как совместный проект двух изданий - "Российской газеты" и муниципальной газеты "Старая Русса" из Новгородской области. Почти сразу его поддержали партнеры и друзья "Российской газеты", в том числе, например, издательский дом "Питер".

А 14 февраля круг друзей Литературного киоска Старой Руссы стал еще шире. В петербургском Дома журналиста на Невском,70 состоялась передача книг, собранных специально для этого просветительского проекта.

Десятки художественных, научно-популярных, краеведческих изданий в ближайшее время отправятся книголюбам города Достоевского.

Известная в городе "Книжная лавка писателей" представила комплект свежих изданий. По мнению заместителя директора Майи Лепинской, дарить книги - это благородное дело. Ведь сегодня далеко не все могут позволить себе их купить.

- Мы всегда участвуем в подобных акциях, потому что желания, особенно такие, нужно исполнять, - говорит она. - Наша главная задача - донести до читателей замечательные, глубокие произведения петербургских писателей. Пройдет время, и в мире многое что может измениться, но останется слово сегодняшнего дня.

Среди изданий - замечательный исторический путеводитель Владимира Малышева "Петербургские тайны. Город, которого нет", роман Александра Потёмкина "Соло Моно", где автор представил образ будущего человека - хозяина Вселенной, в котором будут исправлены все погрешности природы вроде гордыни, полового инстинкта и чревоугодия, а также автобиографическая повесть известного петербургского писателя Валерия Попова "Пропадать, так с музой".

Представительство Архангельской области в Санкт-Петербурге передало в дар читателям Старой Руссы большую подборку книг известных авторов. Среди них произведение блестящего специалиста по петербурговедению Татьяны Соловьевой "По английской набережной", прочтя которую можно не только погрузиться в давние времена, но и прочувствовать само вечное пространство города. То же настроение получит читатель, заглянув на страницы книг Юлии Андреевой, Романа Всеволодова, Елены Зелинской, Натальи Берзиной, Николая Коняева и других.

В посылку вошло много книг петербургских авторов. Фото: Святослав Акимов/РГ

- Такие проекты, как проект "Российской газеты", очень важны для современного общества, - сказал директор Дома журналиста Андрей Ильин. - Мы с удовольствием предоставляем свою площадку для таких социально-ориентированных начинаний, и всегда рады такому сотрудничеству.

Он подчеркнул, что эта акция - не единовременное действие, устроенное ради популярности или конкретной даты, а постоянная работа в режиме хорошего, правильного, благородного и благодатного сотрудничества.

Директор Старорусской городской библиотеки Наталья Артамонова отметила, что в городе Достоевского с нетерпением ждут книжную посылку от Домжура:

- За полгода работы наш маленький Литературный киоск стал поводом для большой гордости за Старую Руссу, которая подала пример уважительного и заинтересованного отношения к книге. Туристы из культурной столицы с неизменным восхищением и некоторой завистью отзывались об идее организации киоска и всегда удивлялись тому, что находили на полках книжные новинки и журналы, выпущенные в Санкт-Петербурге. Мы безмерно благодарны всем дарителям и призываем их следить за новостями из жизни киоска на страничке Старорусской библиотеки ВКонтакте или по хэштегу #Литературный_киоск_Старой_Руссы.

Справка РГ

Литературный киоск Старой Руссы (пункт книгообмена) - просветительский проект "Российской газеты и газеты "Старая Русса", осуществленный при поддержке Администрации Старорусского муниципального района.

Открыт 19 сентября 2021 года в День празднования 200-летия Ф.М. Достоевского на улице Воскресенской - центральной пешеходной улице Старой Руссы.

В оформлении фасада и интерьера Литературного киоска использованы узнаваемые символы Старой Руссы - Соборная площадь, Водонапорная башня, а также фрагменты постоянно действующей выставки автографов и рисунков Достоевского, открытой в Старорусской городской библиотеке, и пейзажные зарисовки Зои Криминской - художницы из города Долгопрудный.

В киоске оформлена селфи-зона в стиле "ретро" - с венским креслом, винтажным столиком и абажуром, а также бюстами писателей, бывавших в Старой Руссе.

Оператором проекта стала Старорусская городская библиотека имени Ф.М. Достоевского, сотрудники которой следят за порядком на книжных полках и в самом киоске, ведут работу с читателями, сортируют книги.