Смольный связал трудоустройство в школу Серафимы Сапрыкиной с подлогом

Трудоустройство в петербургскую школу Серафимы Сапрыкиной после смены имени, фамилии и отчества вместе с предъявлением справки о несудимости в Смольном назвали "сознательным подлогом". Напомним, история девушки прогремела на всю страну после внепланового изучения на уроке произведений Хармса и Введенского.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице "Вконтакте" прокомментировала нашумевшую историю. В частности, она отметила, что конфликт с руководством гимназии № 168 из-за замены утвержденной темы урока на любую другую недопустим, поскольку школьники по всей стране обучаются по Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и именно это гарантирует соблюдение единого подхода к обучению по всей стране.

В посте самой Серафимы было указано, что администрация школы с неприятием отнеслась к личностям Хармса и Введенского, и это со слов педагога, привело к увольнению, но в своем сообщении "Вконтакте" Ирина Потехина указала, что произведения этих поэтов входят в школьную программу и дети их изучают.

Серафима Сапрыкина принесла при трудоустройстве справку о несудимости. Это обычный документ, такие справки запрашивают у специалистов, которые будут работать с детьми. Но, как выяснилось впоследствии, судимость у Сапрыкиной все же была в 2008 году. Но тогда она носила другое имя, фамилию и отчество. По невыясненным пока причинам, Сапрыкиной выдали "чистую" справку, где не было указано, что судимость все же имелась, хоть и давно погашено. То, что девушка с такой бумагой пришла в школу, вице-губернатор назвала сознательным подлогом.

"Но сама-то Серафима точно знала, что приносит в образовательную организацию недостоверные данные", - отметила чиновница.