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Рубрика: Власть

Шхагошев: ЕС хочет вернуться к диалогу с Россией при посредничестве Киева

Государства ЕС, не воспринявшие всерьез предложения Москвы по гарантиям безопасности, хотят вернуться к диалогу через посредничество Украины. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя запрос Киева организовать встречу с Россией и другими государствами-членами Венского документа.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Шхагошев пояснил, что интерес Украины к учениям, проходящим на территории России, лишь формальность. Однако члены ОБСЕ ранее легкомысленно отнеслись к предложениям РФ и хотели бы вернуться к переговорам, "не рассчитывая на США". При этом, предлагающая встречу Украина, выступает неким посредником, передает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что именно сейчас, учитывая настойчивость со стороны России, эти страны поняли серьезность намерений Москвы по обеспечению глобальной безопасности и что РФ не отступит. "ОБСЕ ищет причину вновь вернуться к разговору и выдать какой-то более существенный ответ на российские запросы", - заключил Шхагошев.

Напомним, 12 февраля Владимир Путин провел три важных телефонных разговора с коллегами - президентами США, Франции и Беларуси. Речь шла о долгосрочных гарантиях безопасности России и ситуации вокруг Украины, в том числе связанной с провокациями о якобы планах российского вторжения на территорию этого государства. В ближайшее время Москва отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.

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