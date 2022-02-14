Toyota научит электрокары имитировать поведение авто с механической коробкой

Компания Toyota подала ряд патентов - в них описывается псевдомеханическая коробка передач для электрокаров, которая, вероятно, разрабатывается для спортивных моделей, на которых, как полагают многие, не должно быть никакой трансмиссии, кроме как механической.

В настоящее время максимальное количество условных передач есть на электрических моделях Audi и Porsche, где вторая скорость используется для лучшей производительности автомобиля. Toyota же планирует выпустить авто с имитацией "механики" - с традиционным для машин с данным типом КП педальным узлом и рычагом переключения передач с пятью или более скоростями.

Для управления электрокаром, разумеется, никакой МКП на самом деле не потребуется, но при нажатии на педаль сцепления тяга электромотора будет прерываться, создавая тем самым ощущение управления автомобиля с механической коробкой передач. Автомобиль оборудован специальным блоком управления, который вычисляет крутящий момент электромотора и конвертирует его в показатели, которые были бы на авто с ДВС; отображение происходит на "нарисованном" на виртуальной приборной панели тахометре.

У системы Toyota будет три режима работы. Первый - стандартный, когда приходится оперировать и педалью сцепления, и ручкой переключения передач. Второй предполагает взаимодействие водителя только с рычагом, то есть можно провести аналогию с автоматической КП (актуально на парковке, в пробках, при движении задним ходом). Третий режим - не используются селектор передач и псевдопедаль сцепления.

Так как система является электронной, то у пользователя, вероятно, будет возможность выбора между режимами работы, в зависимости от которых меняется отклик на педаль газа и величина крутящего момента для определённых сценариев.

Как мы уже отметили, наличие псевдотрансмиссии с ручным переключением передач будет оправдано для применения на электрокарах, которые у Toyota появятся, по крайней мере, под премиум-брендом Lexus.