Lexus показал, какой может быть электрическая версия Lexus IS

В декабре Toyota анонсировала выход 16 новых электромобилей различных сегментов, в числе которых были и внедорожник аля FJ Cruiser, и модели премиального бренда Lexus. Последний, оставшись в прошлый раз в стороне, активно демонстрирует то, чем будет удивлять в будущем, и одна из новинок - преемник Lexus IS.

Lexus Electrified Sedan - пока так условно называется концепт будущей новинки. Капот имеет выразительный скат к решётке радиатора, короткий задний свес с покатой линией багажника, Y-образный дизайн фонарей, а также линию остекления, которая вкупе с перечисленными элементами и позволяет предполагать, что перед нами - прототип электрического преемника Lexus IS.

Это третий концепт электрического Lexus, фото которого компания публикует в своих соцсетях. Ранее были показаны компактный кроссовер Lexus RZ 450e, который является по сути премиум-версией Toyota bZ4X, а также внедорожник Lexus Electrified SUV, имеющий три ряда сидений и являющийся аналогом Lexus RX с увеличенной колёсной базой.

Фото: Пресс-служба Lexus.