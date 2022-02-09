Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
09.02.2022 16:16
Рубрика: Легковые авто

Lexus показал, какой может быть электрическая версия Lexus IS

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.

В декабре Toyota анонсировала выход 16 новых электромобилей различных сегментов, в числе которых были и внедорожник аля FJ Cruiser, и модели премиального бренда Lexus. Последний, оставшись в прошлый раз в стороне, активно демонстрирует то, чем будет удивлять в будущем, и одна из новинок - преемник Lexus IS.

Фото: Пресс-служба Lexus.
Японцы узнали подробности о новом Lexus RX: будет три гибрида

Lexus Electrified Sedan - пока так условно называется концепт будущей новинки. Капот имеет выразительный скат к решётке радиатора, короткий задний свес с покатой линией багажника, Y-образный дизайн фонарей, а также линию остекления, которая вкупе с перечисленными элементами и позволяет предполагать, что перед нами - прототип электрического преемника Lexus IS.

Это третий концепт электрического Lexus, фото которого компания публикует в своих соцсетях. Ранее были показаны компактный кроссовер Lexus RZ 450e, который является по сути премиум-версией Toyota bZ4X, а также внедорожник Lexus Electrified SUV, имеющий три ряда сидений и являющийся аналогом Lexus RX с увеличенной колёсной базой.

Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.
#Lexus