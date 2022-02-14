Умершую в 40 лет российскую актрису Брик кремируют в Лос-Анджелесе

Прощание с умершей на 41-м году жизни в госпитале Лос-Анджелеса российской актрисой Евгенией Брик пройдет там же - в США. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в окружении звезды "Стиляг" и "Оттепели".

"Простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, там же пройдет кремация", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что похоронят артистку позже в Москве.

Будет ли организовано прощание и в Москве - не известно. Супруг Евгении, режиссер и продюсер Валерий Тодоровский, пока остается в США.

Причиной смерти актрисы, напомним, стало - по словам коллег - онкологическое заболевание.