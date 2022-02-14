В Минфине предложили легальный способ войти на рынок криптовалют в РФ

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал о легальном способе войти на крипторынок в России, который предлагает ведомство. По его словам, которые приводит пресс-служба министерства, это можно будет сделать через банки и биржи.

Моисеев подчеркнул, что, в рамках концепции по регулированию криптовалют, предложенной Минфином, банки и биржи будут обязаны выполнять все требования антиотмывочного законодательства.

"К тем, кто не захочет использовать легальные возможности, будут применяться соответствующие меры ответственности. Что касается инвесторов, то они будут разделены на квалифицированных и неквалифицированных - то есть, не имеющих нужных знаний в работе с цифровыми финансовыми инструментами", - рассказал замминистра.

Также Алексей Моисеев отметил, что запрет криптовалют сделал бы нарушителями миллионы людей.