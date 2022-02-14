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14 февраля 2022 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 11 февраля 2022 года № 2300 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

Дата подписания 11 февраля 2022 г.
Опубликован 14 февраля 2022 г.
Вступает в силу 11 февраля 2022 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 21 января 2022 года № 2277 "О дополнительных ограничительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе "город Якутск" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года № 1143 "Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 11 февраля 2022 г. № 14-00-03/16-2022 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, признав подпункт 7 пункта 2.1 утратившим силу.

2. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

"2.8. Требования пункта 2.3, подпунктов 6, 7 пункта 3.1 настоящих Правил не распространяются на граждан:";

2) пункт 2.9 признать утратившим силу;

3) в пункте 3.3:

а) абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"прошедших полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ревакцинацию не позднее 6 месяцев до даты направления к месту трудовой деятельности;";

б) абзац второй подпункта 4 изложить в следующей редакции:

"организовать проведение в отношении лиц, направляемых на сезонные и вахтовые работы, лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) любым из методов, определяющих антиген возбудителя или генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, непосредственно перед направлением к месту трудовой деятельности;";

в) подпункт 7 признать утратившим силу.

3. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 21 января 2022 г. № 2277 "О дополнительных ограничительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе "город Якутск" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, признав пункт 3 утратившим силу.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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