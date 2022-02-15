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15.02.2022 22:57
Рубрика: Экономика

Цены на газ в Европе рухнули ниже 800 долларов впервые с начала года

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Стоимость мартовского фьючерса на тысячу кубометров газа во время биржевых торгов 15 февраля опустилась ниже 800 долларов впервые с начала 2022 года, свидетельствуют данные площадки ICE. Спотовая цена на TTF с поставкой на день вперед составила к концу торговой сессии 798 долларов за тысячу кубометров, следует из данных терминала Bloomberg. Всего за последние сутки цены на газ в Европе упали на 15%.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Цены на голубое топливо начали падать еще утром во вторник, причиной стало ослабление геополитической напряженности между Россией и западными странами, в частности на фоне возвращения войск Южного и Западного военных округов РФ в места дислокации после учений. На это сообщение Минобороны РФ также отреагировал российский рынок акций (рост на Мосбирже - на 3,5-5%) и укрепившийся к доллару и евро рубль.

Также положительное влияние на газовые цены и другие финансовые площадки оказали итоги переговоров президента РФ Владимира Путина с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. В частности, поднимался вопрос перспектив газопровода "Северный поток-2" из России в Германию и украинского транзита после 2024 года, когда закончится долгосрочный контракт на поставки российского газа европейским потребителям по этому маршруту. Владимир Путин заверил, что в случае достаточного спроса со стороны ЕС и исправного состояния украинской газотранспортной системы транзит будет продолжен.

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