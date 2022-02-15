Переговоры Путина и Шольца. Главное

- Ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности не учитывает главных пунктов - нерасширения альянса дальше на восток, неразмещения его ударных вооружений у границ РФ, возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года. Тем не менее, Россия готова продолжать совместную работу и "идти по переговорному треку" с Западом.

- Москва будет стремиться дипломатическим путем договариваться по гарантиям безопасности, но не допустит затягивания переговоров и ухудшения своего положения во время этого процесса, предупредил российский лидер.

- Россия не хочет новой войны в Европе, именно поэтому и выдвигает свои предложения по безопасности. Москва готова обсуждать предложения западных партнеров в этой сфере. "Но мы готовы это делать только в совокупности с теми основополагающими вопросами, которые представляют для нас первоочередное значение", - сказал Владимир Путин.

- И для немцев, и для всех европейцев совершенно ясно, что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией, заявил Олаф Шольц. Он признал, что позиции России и Запада в отношении вопросов безопасности разнятся, поэтому важен диалог между сторонами по всем волнующим их темам.

- Украинские власти не желают выполнять Минские соглашения, указал Путин. Кроме того, "на Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения", отметил российский лидер. Он также заявил, что происходящее на Донбассе - геноцид.

- Владимир Путин прокомментировал обращение Госдумы по поводу признания ДНР и ЛНР. "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как говорил господин федеральный канцлер, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", - сказал он.

- "Северный поток-2" - чисто коммерческий проект, и никакой политики в нем нет, заявил российский лидер. При этом он напомнил немецким потребителям, что они получают топливо в среднем в пять раз дешевле, чем их соседи, именно благодаря "Северному потоку", его первой ветке.

- Россия готова продолжить поставки газа через Украину после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит. "Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии", - объяснил Путин условия.