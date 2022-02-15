Путин заявил о готовности России продолжить переговоры по гарантиям безопасности

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обменялись мнениями о гарантиях безопасности и расширении НАТО. Об этом российский президент заявил по итогам переговоров на совместной пресс-конференции.

"Говорили также об основных требованиях, главные из которых сводятся к недопущению дальнейшего расширения НАТО на Восток, отказу от размещения ударных вооружений вблизи российских границ и возврату военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО", - рассказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия не может закрывать глаза, как США и Североатлантический альянс достаточно вольно и в свою пользу трактует принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированной во многих общеевропейских документах .

"Этот принцип включает в себя положение не только о праве свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы, но и обязательства не укреплять свою собственную безопасность за счет безопасности других государств", - пояснил президент РФ.

Он подчеркнул, что силовое сдерживание России воспринимается Москвой в качестве прямой и непосредственной угрозы для национальной безопасности.

"Снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов. Повторю, полученные нами от США и других членов НАТО ответы по гарантии безопасности, на наш взгляд, не отвечают упомянутым трем базовым российским требованиям", - подчеркнул президент РФ.

При этом Путин отметил, что в ответах НАТО и США присутствуют и соображения, которые Россия не только не против обсуждать, но Москва ранее и сама выступала их инициатором. "По вопросам европейской безопасности, по вопросам определенных систем вооружения, ракет средней и меньшей дальности, военной транспарентности мы готовы к этой совместной работе и дальше. Мы готовы также идти по переговорному треку", - заявил Путин. Но при этом президент РФ подчеркнул, что все вопросы должны рассматриваться в комплексе без отрыва от основных российских предложений.