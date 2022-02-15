Hyundai возьмет чипы для своих автомобилей у бытовой электроники

Концерн Hyundai рассматривает возможность использования контроллеров для бытовой электроники в производстве автомобилей. Уже проводились испытания на предмет способности этих компонентов заменить дефицитные автомобильные.

Об этом пишет портал Thelec. Планируемый к замене контроллер используется в дополнительных опциях, а не в основных системах.

Как правило, к автомобильным чипам предъявляются повышенные по сравнению с бытовыми требования по надежности и безопасности. Однако в некоторых случаях замена возможна. Например, когда речь идет о фарах головного света и задних фонарях.

Известно, что схожее решение проблемы с дефицитом чипов может применить и Toyota. Японские СМИ сообщали о том, что производитель начал запасаться чипами общего назначения на тот случай, если возникнут трудности с закупкой автомобильных. Также возможность использования бытовых электронных компонентов рассматривал и концерн Nissan.

Напомним, по оценкам экспертов дефицит электронных комплектующих на авторынке пойдет на спад, в лучшем случае, к 2023 году. Нехватка чипов приведет к недопроизводству в этом году 4,8 миллиона автомобилей по всему миру.