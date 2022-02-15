Канада передаст Украине летальное оружие на шесть миллионов долларов

Канада передаст Украине летальное вооружение на сумму 6,1 миллиона американских долларов. Об этом объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, подчеркнув, что решение было принято после консультаций с Киевом.

Ранее сообщалось, что канадские инструкторы с 2015 года ведут обучение украинских военных. Операция Unifier продлится минимум до 2025 года, а состав миссии будет увеличен с 200 до 400 человек.

В конце января посол РФ в Канаде Олег Степанов рассказал, что Москва потребовала от Оттавы объяснений по поводу публикаций в СМИ. Журналисты в ходе расследования выяснили, что вооруженные силы Канады в рамках операции Unifier занимаются подготовкой неонацистских формирований на Украине. "Они никак не комментируют это. Пытаются понять, как такое могло произойти. Началось внутреннее расследование", - добавил представитель российской дипмиссии.