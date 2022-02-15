Обновленные кроссоверы Haval F7 и F7x для России: стали известны цены

Марка Haval объявила о старте продаж обновленных F7 и F7x в России. Цены на автомобили стартуют с отметки 1 899 000 и 1 969 000 рублей соответственно. Они доступны в четырех комплектациях.

Модели обзавелись пересмотренной радиаторной решеткой, измененными передними и задними бамперами, блоками противотуманок новой формы, новыми цветами кузова.

Дисплей мультимедиа теперь "парящий", а не встроен в переднюю панель, его диагональ составляет 12.3 дюйма. У дореформенной модели - 9 дюймов. Также обновлена графика виртуальной комбинации приборов, она увеличилась в размерах - с 7 до 12.3 дюйма.

Как и раньше, кроссовер и кросс-купе можно приобрести в двух версиях, с бензиновыми моторами объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба силовых агрегата работают в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением.

Ранее "РГ" рассказывала о бюджетных кроссоверах из Китая, которых так не хватает в России.

Фото: Пресс-служба Haval.