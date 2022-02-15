Новости

Какие профессии и сферы занятости могут исчезнуть из-за пандемии 05:05
Обозреватель Дежевски: Невежество главы МИД Британии Трасс ухудшило отношения с РФ 04:43
Минобороны Канады уточнило состав военной помощи Украине 04:30
Жительница Южно-Сахалинска провалилась под снег в кипяток 04:11
Представитель РФ в ООН: Нет причин для "вторжения" на Украину 16 февраля 03:42
Эпидемиолог Покровский объяснил "скачки" заболеваемости COVID-19 в России 02:53
Канада передаст Украине летальное оружие на шесть миллионов долларов 02:20
Песков в эфире CNN сообщил о готовности Путина вести переговоры по Украине 01:31
Белый дом: В рабочем графике президента Байдена нет визита на Украину 01:13
Занятия спортом после вакцинации усиливают защиту от COVID-19 00:33
В ОНФ предложили способ обновить парк автобусов 00:05
Мужская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
Захарова попросила Bloomberg скорректировать дату "нападению на Украину" 14.02.2022
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус: Опасения России должны восприниматься всерьез 14.02.2022
Госсекретарь Блинкен объявил о переносе посольства США из Киева во Львов 14.02.2022
Цена нефти WTI превысила 95 долларов впервые с сентября 2014 года 14.02.2022
Зеленский обратился к нации в ожидании "российской агрессии" 14.02.2022
Аудио-бот научился распознавать ковидный кашель с точностью 86% 14.02.2022
В подмосковных Люберцах произошел взрыв в многоэтажке 14.02.2022
Джонсон призвал все страны к диалогу с Россией, чтобы предотвратить конфликт 14.02.2022
Три российские художницы украсят павильон Болонской книжной ярмарки 14.02.2022
В Минтруде уточнили, как будет подтверждаться инвалидность до 1 июля 14.02.2022
Более 51 тысячи военных с начала пандемии вылечили от коронавируса 14.02.2022
Взрыв произошел на заводе взрывчатых веществ в Польше 14.02.2022
В США призвали власти страны вспомнить лозунг "Возвращайся домой, Америка" 14.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
15.02.2022 04:43
Рубрика: Власть

Обозреватель Дежевски: Невежество главы МИД Британии Трасс ухудшило отношения с РФ

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Недавний визит главы МИД Британии Лиз Трасс в Москву стал "позором" для британской дипломатии. Итог поездки - ухудшение отношений с Россией. И все из-за высокомерия и невежества. Своим мнением с читателями поделилась Мэри Дежевски обозреватель интернет-журнала Spiked.

Лавров назвал разговором немого с глухим переговоры с главой МИД Британии по Украине

Во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым гостья дала понять, что не разбирается в том, о чем говорит. Например, Трасс отказалась признать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.

"Высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о "ценностях". Зачем она вообще приехала в Россию?", - задается вопросами Дежевски.

По мнению обозревателя, британка приехала в Россию, чтобы показать себя - примерить образ "железной леди" Маргарет Тэтчер. Однако, Трасс не хватило твердости, прямолинейности и владения фактами.

Ранее ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание на внешний вид Лиз во время ее прогулки по Красной площади. На улице в тот день было +2 градуса. Глава МИД Британии оделась не по погоде. "Выглядела нелепо, местные смеялись над ней", - написал в Twitter представитель СМИ.

Фото: REUTERS
Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Правительство МИД

Главное сегодня

Песков в эфире CNN сообщил о готовности Путина вести переговоры по Украине
Обозреватель Дежевски: Невежество главы МИД Британии Трасс ухудшило отношения с РФ
Канада передаст Украине летальное оружие на шесть миллионов долларов
Косачев об архитектуре безопасности Европы: Шантаж точно не сработает
Эпидемиолог Покровский объяснил "скачки" заболеваемости COVID-19 в России
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков