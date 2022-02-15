Обозреватель Дежевски: Невежество главы МИД Британии Трасс ухудшило отношения с РФ

Недавний визит главы МИД Британии Лиз Трасс в Москву стал "позором" для британской дипломатии. Итог поездки - ухудшение отношений с Россией. И все из-за высокомерия и невежества. Своим мнением с читателями поделилась Мэри Дежевски обозреватель интернет-журнала Spiked.

Во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым гостья дала понять, что не разбирается в том, о чем говорит. Например, Трасс отказалась признать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.

"Высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о "ценностях". Зачем она вообще приехала в Россию?", - задается вопросами Дежевски.

По мнению обозревателя, британка приехала в Россию, чтобы показать себя - примерить образ "железной леди" Маргарет Тэтчер. Однако, Трасс не хватило твердости, прямолинейности и владения фактами.

Ранее ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание на внешний вид Лиз во время ее прогулки по Красной площади. На улице в тот день было +2 градуса. Глава МИД Британии оделась не по погоде. "Выглядела нелепо, местные смеялись над ней", - написал в Twitter представитель СМИ.