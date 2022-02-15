Волна холода накроет в ближайшие дни несколько регионов России. В Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Бурятии морозы усилятся до минус 35-40 градусов.

Утепляться надо и жителям Чукотки. Еще один очаг холода сформируется над югом Красноярского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

На юге Сибири отрицательные температурные аномалии. Там настоящая сибирская зима, подчеркнул главный синоптик России Роман Вильфанд.

А в центре европейской части РФ синоптическая ситуация прямо противоположная. Погода будет похожа на апрельскую. Температура воздуха превысит климатическую норму сразу на 11 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до +5 градусов. Это связано с приближением циклона "Вера".