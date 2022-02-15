Причиной крушения Ан-2 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования

Ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна могли стать причиной падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского района Камчатского края. Это предварительные версии произошедшего, которые сейчас рассматривают следователи.

Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, место крушения самолета осмотрели совместно с представителями комиссии Межгосударственного авиационного комитета. Допрошены родственники погибших, авиатехники, которые проводили техническое обслуживание воздушного судна перед вылетом. Изучается документация, связанная с перелетом. Проводятся другие действия в рамках расследования уголовного дела.

Напомним, что трагедия с Ан-2 произошла днем 11 февраля. Самолет вез груз в село Тымлат, пассажиров на борту не было. Два члена экипажа погибли.