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15.02.2022 08:39
Рубрика: Происшествия

Суд оставил экс-мэра Владивостока Гуменюка под стражей

Текст: Анна Бондаренко

Приморский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу защиты бывшего главы администрации Владивостока Олега Гуменюка на продление срока его содержания под стражей, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Фрунзенского районного суда, где проходило заседание.

Суд оставил под стражей обвиняемого во взятке вице-мэра Краснодара

Сторона защиты обвиняемого не согласилась с принятым судебным решением, настаивала на изменении Гуменюку меры пресечения на домашний арест. Ранее суд продлил срок содержания экс-мэра под стражей на два месяца, до 3 апреля.

Олег Гуменюк обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Считается, что с 2019 по 2021 год он регулярно получал взятки от муниципального предприятия "Некрополь" за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего ему передано более 19,5 миллиона рублей.

Полномочия Гуменюка досрочно прекратила дума Владивостока. Экс-мэр сам подал заявление об отставке по собственному желанию после критики его работы вице-премьером - полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко.

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