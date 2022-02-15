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15.02.2022 10:36
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке в непогоду без света остались более 30 жилых домов

Текст: Анна Бондаренко

Тридцать три многоквартирных жилых домов остались без света во Владивостоке из-за аварии на сетях, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС).

Как сообщили на предприятии, это дома по улицам Аллилуева, Жигура и Тобольская. На место выехала бригада ремонтников.

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Сегодня Владивосток накрыл снежный циклон. Осадки сопровождаются сильным ветром.

Городские власти рекомендовали работодателям отпустить сотрудников домой раньше, чтобы приступить к уборке улиц дорог. Жителей краевого центра попросили без надобности не выезжать на личном транспорте.

В среду все ученики муниципальных школ будут учиться дистанционно.

Днем во вторник и в ночь на среду во Владивостоке продолжит идти снег, сохранится метель при очень сильном ветре - во второй половине дня порывы 22-25 метров в секунду. Температура меняться почти не будет, сохранится в пределах -9…-14 °C. Улучшение ситуации ожидается в четверг, 17 февраля. Снег прекратится, но сохранится очень сильный ветер, прогнозирует Примгидромет.

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