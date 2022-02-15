Рыбаки попросили продлить предельные сроки строительства новых судов

Представители рыбопромышленного бизнеса предложили увеличить предельные сроки строительства новых рыболовных судов в рамках инвестиционных квот. Сегодня этот срок составляет пять лет с возможностью продления на один год. Однако судостроители не справляются с заказами: только в 2020 году в Минпромторг РФ было направлено 19 запросов на продление отведенного на строительство периода, а в начале 2021 года - еще семь. Накапливающиеся задержки строительства траулеров, которые были заложены на старте программы инвестквот в 2017-2018 годах, создают дополнительные проблемы для тех заказов, к исполнению которых судостроители приступили позднее. В итоге становится невозможным предвидеть, насколько судоверфи теперь отстанут от графиков строительства в общем итоге, отметил генеральный директор УК "ФОР" Павел Балон.

Из 105 судов, которые предполагается построить в рамках первого этапа программы инвестквот, заказчикам сданы только восемь - шесть рыболовных и два краболовных, сообщил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. В разных стадиях строительства находятся 33 судна, а к строительству 72 судов не приступали вообще.

Проблема обсуждалась 2 февраля на совещании с участием представителей Объединенной судостроительной корпорации. По словам главы ОСК Алексея Рахманова, обновление рыбопромыслового флота на отечественных верфях пока приносит судостроителям только убытки. Судостроительные предприятия готовы к началу второго этапа программы инвестквот, но при условии, что цена новых судов станет на 30 процентов выше.

В качестве причин задержки судостроители указывают на три фактора. Во-первых, это финансовое состояние верфей: нередко расходы на строительство одних судов предприятия вынуждены "перекрывать" авансовыми платежами за другие заказы. Во-вторых, нехватка кадров. Существенную роль сыграло и то, что изначально все работы ограничили по времени - и в результате сконцентрировали слишком много судов на ограниченном количестве верфей. В-третьих, из-за пандемии верфи столкнулись с задержкой поставок импортных комплектующих, а в некоторых случаях - с отказом от сотрудничества по ранее заключенным контрактам с иностранными субподрядчиками. Поскольку международное сообщение остается закрытым, срываются сроки технологических операций, для которых требуется участие иностранных специалистов.

При этом, по словам директора Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергея Несветова, свои финансовые обязательства перед судостроителями рыбаки выполняют. Однако инвесторы несут серьезные убытки. Проценты за привлеченные кредиты и обслуживание банковских гарантий только за период 2017-2019 годов составляют не менее 10-12 миллиардов рублей, а суда до сих пор не построены. Дополнительными убытками грозит и то, что предприятия, заказавшие строительство судов, не смогут своевременно получить квоты.

В результате между судостроителями и рыбопромышленниками развернулась острая дискуссия. Эксперты Камчатского и Калининградского технических университетов отмечают, что представители судостроительной отрасли настаивают на дальнейшем развитии практики "квоты под киль". Речь идет о том, чтобы увеличить долю инвестиционных квот с 20 до 50 процентов на рыбу и до 100 процентов на краба. Кроме того, они предлагают распространить эту практику на добычу креветки, морского ежа и других ценных видов биоресурсов и при этом запретить эксплуатацию в исключительной экономической зоне РФ рыбопромысловых судов старше 30 лет. Эти предложения готовы поддержать профильные министерства, но со стороны рыбаков они вызвали крайне резкую реакцию.

Из 105 судов, которые предполагается построить в рамках первого этапа программы инвестквот, заказчикам сданы только восемь

Позицию рыбного бизнеса разделяют и власти регионов, где ведется добыча рыбы. Как отмечают власти Камчатки, выделение 20 процентов квот на инвестиционные цели уже снизило ресурсную базу местных рыбопромышленных предприятий. Если инвестквоты будут увеличены, то ресурсная база сократится еще больше. С проблемами столкнулась и Архангельская область, где налог на прибыль от рыбодобывающих предприятий снизился с одного миллиарда до 20 миллионов рублей. Это связано с тем, что Архангельский траловый флот, на баланс которого поставлены два новых, современных и очень дорогих судна, согласно бухгалтерскому законодательству начал вычитать из своих доходов амортизационные отчисления, чтобы вернуть потраченные деньги. Это существенно уменьшило поступления в региональный бюджет дохода от налогов на прибыль предприятий рыбного хозяйства.

Ученые отмечают, что проектно-конструкторские институты ОСК не предложили никаких решений, которые были бы нацелены на освоение малорентабельных видов водных биоресурсов в российской экономической зоне и рентабельный промысел в Мировом океане. Необходимо учесть и то, что инвестиционная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в первую очередь направлена на защиту интересов отечественных судостроителей. Однако инвесторы, заказывая российским судостроителям корпуса своих судов, практически на 90 процентов выбирали судовое и рыбопромысловое оборудование зарубежного производства. Это неизбежно ухудшит экономический эффект программы.

На заседании Общественного совета при Росрыболовстве, которое прошло 3 февраля, выдвинуто предложение провести заседание президиума Госсовета по реализации реформ в рыбном хозяйстве. Кроме того, Счетная палата РФ совместно с контрольно-счетными палатами Мурманской области, Архангельской области, Камчатского края и Хабаровского края с апреля 2022 года начнет проверку рыбного хозяйства страны. Аудиторы дадут оценку, насколько эффективно использовались "квоты под киль", выделенные с 2017 по 2022 год. Руководителям профильных комитетов обеих палат Федерального Собрания рыбаки направили официальное обращение с просьбой не рассматривать законопроект о втором этапе программы инвестквот до окончания проверки.