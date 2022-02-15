Найден подлинный чертеж запорожской крепости XVIII века Каменный Затон

В Российском государственном архиве древних актов обнаружен неизвестный ученым чертеж построенной на Днепре крепости Каменный Затон. До этого в научном обороте не было достоверных изображений фортификационных сооружений начала XVIII века на Запорожье.

Уникальные документы обнаружили кандидат исторических наук из ЮНЦ РАН Петр Аваков и старший научный сотрудник Института Славяноведения РАН Кирилл Кочегаров. Результаты исследования опубликованы в журнале Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. Графический чертеж, выполненный черной тушью на листе бумаги размером 33×21 сантиметр, изображает план местности в районе слияния реки Днепр с тремя притоками, крепости и поселение запорожских казаков.

"Географические объекты начерчены безыскусно, отчасти условно, без соблюдения масштаба и постоянства геометрической точности, что выдает в неизвестном авторе чертежа непрофессионального картографа", - говорится в публикации.

Ранее считалось, что фортификационные сооружения были возведены в 1686 году войсками генерал-поручика Григория Косагова. Однако, новые документы свидетельствуют - крепость Каменный Затон заложена в 1701 году во время экспедиции князя Ивана Кольцова-Масальского. Непосредственным руководителем работ являлся датский инженер Юрий Франк.

Первоначально земляное укрепление имело пять бастионов, двое ворот и ров, а окружность валов составляла 527 саженей - 1125 метров. Позже размеры крепости предполагалось увеличить в два раза, но в силу различных причин реализовать планы не удалось.

Гарнизон крепости сильно ограничивал свободу действий запорожских казаков. В результате кошевой атаман Герасим Крыса в 1703 году требовал от посланников Петра I снести укрепление и обещал, что после этого казаки подтвердят присягу царю. Мечта запорожцев сбылась после заключения Прутского мирного договора. Выполняя его условия, киевский губернатор Дмитрий Голицын в сентябре 1711 года разрушил Каменный Затон.

"Чертеж позволяет расширить знания о прошлом днепровского Запорожья, издавна являвшегося ареной сложных и противоречивых взаимоотношений Российского государства, запорожского казачества, Крымского ханства и Османской империи", - считают ученые.