В Ростове началась очередная волна лжеминирования школ

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции и Росгвардии приступили к поиску в школах взрывоопасных предметов. К проверке привлечены кинологические службы и взрывотехники.

"По информации управления образования, в ряд учреждений поступили такие сообщения", - сообщили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону. О количестве "заминированных" школ и эвакуации персонала и учеников не сообщается.

Одновременно с проверкой взрывчатки правоохранительные органы ведут поиск неизвестных, подозреваемых в лжеминировании и дестабилизации работы органов власти.

Напомним, что первая волна заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах в школах Ростова-на-Дону произошла 27 января. В результате были эвакуированы 73 городские школы и ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

10 февраля сотрудники ФСБ совместно с МВД и СК России задержали 14 молодых людей, причастных к рассылке массовых сообщений о якобы минировании школ, больниц и других объектов. Все они действовали под руководством администратора "сваттинговых" каналов - студента киевского факультета информационной безопасности Антона Осипчука.