В Волгограде потребовали 13 лет обвиняемому в убийстве после ссоры в чате

В Центральном районном суде Волгограда состоялись прения сторон по уголовному делу о причинении смерти из-за ссоры в родительском чате, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Государственное обвинение предложило назначить основному фигуранту наказание в виде 13 лет лишения свободы, его сестре - семь лет, шурину - десять лет. Для женщины предлагается отбывание наказания в колонии общего режима, для мужчин - строгого режима.

Напомним, 3 октября 2020 года между обвиняемой и отцом одноклассницы ее дочери произошла ссора из-за переписки в родительском чате. Женщина рассказала о произошедшем своему супругу, который позвонил мужчине и потребовал личной встречи. 41-летний отец одноклассницы предложил увидеться в отделении банка в центре города. На эту встречу приехали супруг женщины и ее брат, который без объяснения причин сразу нанес мужчине несколько ударов по голове. От полученных травм потерпевший скончался в лечебном учреждении.

В рамках расследования уголовного дела установлена причастность 31-летнего волгоградца к инциденту с соседкой, которой он ранее угрожал убийством.

Очередное судебное заседание состоится 22 февраля 2022 года в 11:00.