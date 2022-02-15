В Волгограде потребовали 13 лет обвиняемому в убийстве после ссоры в чате

Новости

Путин проведет встречу с президентом Бразилии 13:13
Мосгорсуд подтвердил приговор Валерии Башкировой 13:07
Норвежский биатлонист призвал россиян не обижать Латыпова после промахов в эстафете 13:01
Остатки снесенных домов начнут сортировать 13:00
Международную премию ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева вручат в Москве 12:55
Экс вице-премьеру Крыма Серову на три месяца продлили арест 12:45
Захаров стал первым российским медалистом в шорт-треке и беге на коньках на ОИ 12:45
Немецкий бизнес в России рассчитывает на успех визита Шольца в Москву 12:41
The Wall Street Journal: Украинский кризис привел к росту добычи нефти и газа в США 12:36
Изабель Юппер заболела COVID перед своим награждением на Берлинале 12:29
Свободных торговых помещений в центре столицы становится меньше 12:23
В Волгоградской области беспилотник рухнул на крышу жилого дома 12:20
Предложен новый перечень альтернативных службе в армии профессий 12:16
США потребовали выдать им бывшего президента Гондураса Эрнандеса 12:03
В США перепутали российский МиГ с американским истребителем 12:00
Ростехнадзор вдвое сократил время проверок на объектах 11:58
В Москве началось прощание с актрисой Зинаидой Кириенко 11:56
Рубль и акции усилили рост на сообщениях об окончании учений войск РФ 11:45
Российские конькобежки стали четвертыми в командной гонке на Олимпийских играх 11:43
Мишустин: Признание атомной и газовой энергетики "зелеными" дает огромные возможности 11:39
Актера Геннадия Юхтина повторно госпитализировали 11:39
В Москве угнали иномарку за два миллиона рублей 11:35
Конашенков: Подразделения ЮВО и ЗВО возвращаются в гарнизоны после учений 11:34
В сиквеле "Бэтмена" Роберт Паттинсон хотел бы сразиться с "Судом Сов" 11:32
Причиной крушения Ан-2 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
15.02.2022 13:02
Рубрика: Происшествия

В Волгограде потребовали 13 лет обвиняемому в убийстве после ссоры в чате

Текст: Роман Мерзляков

В Центральном районном суде Волгограда состоялись прения сторон по уголовному делу о причинении смерти из-за ссоры в родительском чате, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Экс вице-премьеру Крыма Серову на три месяца продлили арест

Государственное обвинение предложило назначить основному фигуранту наказание в виде 13 лет лишения свободы, его сестре - семь лет, шурину - десять лет. Для женщины предлагается отбывание наказания в колонии общего режима, для мужчин - строгого режима.

Напомним, 3 октября 2020 года между обвиняемой и отцом одноклассницы ее дочери произошла ссора из-за переписки в родительском чате. Женщина рассказала о произошедшем своему супругу, который позвонил мужчине и потребовал личной встречи. 41-летний отец одноклассницы предложил увидеться в отделении банка в центре города. На эту встречу приехали супруг женщины и ее брат, который без объяснения причин сразу нанес мужчине несколько ударов по голове. От полученных травм потерпевший скончался в лечебном учреждении.

В рамках расследования уголовного дела установлена причастность 31-летнего волгоградца к инциденту с соседкой, которой он ранее угрожал убийством.

Очередное судебное заседание состоится 22 февраля 2022 года в 11:00.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

Главное сегодня

Рубль и акции усилили рост на сообщениях об окончании учений войск РФ
За сутки в России госпитализировано 21 833 человека с COVID-19
Постпред при ЕС Чижов: Россия ответит, если Украина нападет
Ракета "Союз" вывела на орбиту стартовавший с Байконура грузовой корабль "Прогресс"
Глава Госсовета Италии: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
ВС РФ разъяснил, кто из покупателей получит квартиру, если ее продали дважды