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15.02.2022 12:47
Рубрика: Культура

Шарлотта Генсбур и Эмма Томпсон рассказали на Берлинале о проблемах поколений

Текст: Сусанна Альперина
Конкурс 72-го Берлинале к данной минуте напоминает Декамерон 2022 года. Истории о любви одна за другой, и каждая - с моралью. Тема места женщины в любовных отношениях - здоровых и нездоровых - красной нитью проходит через ряд картин.
Фото: Сусанна Альперина/ РГ Фото: Сусанна Альперина/ РГ
Фото: Сусанна Альперина/ РГ

Одна из самых заметных "Звоните Джейн". Режиссер Филлис Наж даже была ранее номинирована на "Оскар". Правда, в качестве сценаристки - она готовила адаптированный сценарий фильма Тодда Хейнса "Кэрол", где главные роли сыграли Кейт Бланшетт и Руни Мара.

Фото: Reuters
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Лента "Звоните Джейн" основана на реальных событиях, и в январе на фестивале Sundance, где состоялась ее международная кинопремьера, параллельно показывали и документальный фильм на эту же тему The Janes. В Чикаго 60-х годов прошлого века аборты были запрещены. Иногда даже если они были нужны и по медицинским показаниям - такой случай показан в картине. Женщинам, попавшим в беду, помогала подпольная организация. "Джейн" в данном случае имя-прикрытие - никого из участниц так не звали. Главные роли в фильме сыграли Сигурни Уивер и Элизабет Бэнкс - увы, из-за пандемии обе не приехали на фестиваль в Берлин, хотя их тут ждали.

Зато приехали бесстрашные Шарлотта Генсбур и Эммануэль Беар, но им и поближе. Конкурсный фильм, в котором они обе сыграли, называется "Ночные пассажиры" (режиссер Микаэль Херс) и напоминает картину "Неспящие в Сиэттле" , только лишь с современной повесткой дня, развернутой в сторону женского движения. Героиню Генсбур зовут Элизабет. Она с двумя детьми живет в квартире в новостройке - из окон видны одни квадраты новых домов. Рассталась с мужем и вынуждена идти работать. Устраивается на радио, где в эфире известная ведущая Ванда (Беар) общается, как своего рода психотерапевт, с теми, кому ночью не спится. Одна из гостей радиоэфира - девочка Талула, семья которой эмигрировала в Париж. Элизабет впускает мигрантку к себе в дом, и, по сути, у нее уже трое детей, которых нужно опекать, защищать и направлять. При этом не забывать, что она сама - еще молодая женщина и вправе рассчитывать на свое личное счастье.

А вот героиня турецкой актрисы Мельтем Каптан всю свою жизнь посвящает именно материнству. Мельтем Каптан также на фестивале, но ей, что называется, совсем рядом - как и ее персонаж в конкурсном фильме "Раби Курнац против Джорджа Буша" (режиссер Андреас Дрезен), она давно ассимилировалась в Германии, где и живет. Яркая, пышущая любовью к жизни во всех ее проявлениях, Мельтем буквально "несет на своих плечах" картину о том, как многодетная мать в двухтысячные вызволяла своего первенца из тюрьмы в Гуантанамо, куда тот несправедливо попал по обвинению в теракте 9/11. Вместе с адвокатом, роль которого блестяще сыграл актер Александр Шеер, Раби доказывает, что для материнской любви нет препятствий, высоких должностей, запретов и границ. Фильм на самом деле похож на сериал и уж никак нельзя его сравнить с недавней картиной "Мавританец", главные роли в которой сыграли Джоди Фостер и Тахар Рахим (тоже поднимает тему узников Гуантанамо). Но, глядя на Мельтем Каптан, практически каждый зритель понимает, что ему очень хочется получить такую мамочку-защитницу, которая спасет и укроет от всех житейских невзгод. Еще и вкусно накормит.

В Берлин на фестиваль приехала и индонезийская актриса Хэппи Салма, представить фильм "Нана" режиссера Камиллы Андини. Английское название картины Before, Now and Then ("Прежде, сейчас и потом") полностью иллюстрирует историю, если можно так выразиться, богато живущей бедной женщины. Нана - также многодетная мать, но даже с обеспеченным мужем ей живется нелегко, к тому же не отпускает прошлое. Она решается изменить свою жизнь, что непросто, но оказывается, что поступок, в частности развод, который принес ей столько волнений, поможет обрести спокойствие и уверенность и даст шанс примириться с теми событиями, которые травмировали ее на всю жизнь.

Фото: kinopoisk.ru
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Яркой звездой осветила Берлинале Эмма Томпсон. Фильм с ее участием "Удачи, Лео Гранде!" - в программе гала-премьер Berlinale Special. Однако история о том, как школьная учительница решила пригласить парня по вызову, что радикально изменило жизнь обоих, вполне укладывается и конкурсную повестку дня фестиваля этого года. Просто получилось более зрительское кино, конкурс же предпочитает долгие авторские высказывания.

Кстати, по информации "РГ", этот фильм куплен в Россию, и уже в этом году его смогут посмотреть наши зрители, правда, название в нашей стране будет другое - "Любовь по вызову". Приобрели для показа россиянам и ленту "Звоните Джейн".

Но вернемся к Томсон, которая "встряхнула" фестиваль и с экрана, и наяву. Главная ценность ее приезда в том, что она выразила мысль - в любом возрасте не поздно меняться, нельзя превращать свою жизнь в застойное болото. Тем более в такой момент, когда реальность преподносит один сюрприз за другим. Возможно, это и основной посыл всего фестиваля этого года, который вынужден молниеносно реагировать на постоянные изменения окружающего мира.

Прямая речь

Эмма Томпсон:

Многие люди, с которыми я обсуждала фильм, говорили, что им было бы интересно посмотреть другие, новые, истории либо о персонаже юноше по-вызову, который прикрылся псевдонимом Лео Гранде, либо о женщинах, которые обращаются к нему в будущем. А еще - о моей героине, и о том, как она теперь будет проживать свои перемены - и внешние, и внутренние, в частности - новообретенную сексуальность. То есть, я хочу сказать, что у этой истории есть множество вариантов дальнейшего развития, которые были бы интересны зрителям.

Подготовила Наталья Жук

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