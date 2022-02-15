В 2022 году выйдет ранее не показанный сериал с участием Евгении Брик

Режиссер Алена Званцова сообщила, что зрителям будет показан еще один проект с участием Евгении Брик, которая скончалась 10 февраля. Причиной смерти 40-летней актрисы стал рак.

Сериал "Дети" был снят в 2018 году, но до этого не показывался широкой публике. Несколько серий были показаны в 2019 году на фестивале "Пилот", где проект получил весьма высокие оценки.

- Я надеюсь и думаю, что, когда мы работали с Женей, она была здорова, - поделилась режиссер с изданием KP.RU. - Мы достаточно давно не общались, и только сегодня я узнала о ее смерти…

Званцова назвала смерть Брик чудовищной новостью.

В сериале "Дети" сыграли Юрий Быков, Евгений Брик, Кирилл Сафонов, Виктория Исакова, Александр Робак, Дарья Урсуляк. Продюсером выступил Валерий Тодоровский. В центре сюжета несколько семейных пар и их проблемы. Героиня Дуня, которую сыграла Брик, мечтает о ребенке, но ей никак не удается забеременеть.

Ранее сообщалось, что прощание с актрисой состоится в США, где она скончалась. Там же будет проведена кремация тела.