Новости

23 февраля выйдет современный ремейк "Белорусского вокзала" 13:46
Актера Валерия Николаева направят на принудительное лечение 13:32
Изабель Юппер заболела COVID перед своим награждением на Берлинале 12:29
Появился тизер "Двух холмов" - "первого матриархального сериала" 12:09
В Москве началось прощание с актрисой Зинаидой Кириенко 11:56

В 2022 году выйдет ранее не показанный сериал с участием Евгении Брик

Новости
    15.02.2022, 14:35
Текст:   Кристина Верховцева

Режиссер Алена Званцова сообщила, что зрителям будет показан еще один проект с участием Евгении Брик, которая скончалась 10 февраля. Причиной смерти 40-летней актрисы стал рак.

Сериал "Дети" был снят в 2018 году, но до этого не показывался широкой публике. Несколько серий были показаны в 2019 году на фестивале "Пилот", где проект получил весьма высокие оценки.

- Я надеюсь и думаю, что, когда мы работали с Женей, она была здорова, - поделилась режиссер с изданием KP.RU. - Мы достаточно давно не общались, и только сегодня я узнала о ее смерти…

Званцова назвала смерть Брик чудовищной новостью.

В сериале "Дети" сыграли Юрий Быков, Евгений Брик, Кирилл Сафонов, Виктория Исакова, Александр Робак, Дарья Урсуляк. Продюсером выступил Валерий Тодоровский. В центре сюжета несколько семейных пар и их проблемы. Героиня Дуня, которую сыграла Брик, мечтает о ребенке, но ей никак не удается забеременеть.

Ранее сообщалось, что прощание с актрисой состоится в США, где она скончалась. Там же будет проведена кремация тела.

Новости

Ведущими церемонии "Оскар" могут стать три женщины 11:53
Актера Геннадия Юхтина повторно госпитализировали 11:39
В сиквеле "Бэтмена" Роберт Паттинсон хотел бы сразиться с "Судом Сов" 11:32
Режиссер "Бойцовского клуба" раскритиковал измененный финал фильма в Китае 11:28
⧣ Россия
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Валдис Пельш заменит Александра Маслякова в качестве ведущего КВН 11:08
Умер актер Геннадий Митрофанов 10:16
Авраам Руссо рассказал, как был задержан в аэропорту Нью-Йорка 14.02.2022
⧣ сериалы
Фото: facebook.com/ sarky.mouradian
Умер режиссер и сценарист Сарки Мурадян 10:58
Netflix показал тизер второго сезона "Бриджертонов" 14.02.2022
Актер из "Тайн следствия" и "Караморы" Виталий Лобанов умер в 43 года 14.02.2022
⧣ утраты
Фото: iStock
Умер создатель "Секса и правосудия" Сеймур Вишман 11:27
Умер кинооператор Владислав Мезенцев 14.02.2022
Народную артистку Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище 14.02.2022