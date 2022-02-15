В Беларуси все готово к проведению референдума 27 февраля

О полной предстартовой готовности к проведению республиканского референдума по вопросу внесения изменений в Основной закон страны доложил 15 февраля руководитель штаба миссии наблюдателей от стран СНГ Леонид Анфимов, информирует БЕЛТА.

И хотя все участки для голосования до 27 февраля члены штаба посетить не успеют, свою основную задачу они видят в диалоге и постоянных контактах с территориальными комиссиями. По словам руководителя штаба, уже на сто процентов осуществлен охват всех территориальных органов республики. Кроме того, состоялись встречи с руководством Верховного суда и прокуратуры, оговорены вопросы обеспечения правопорядка при проведении референдума и в аппарате МВД, пояснил Анфимов.

По его словам, "обстановка в республике нормальная. И все готово к тому, чтобы провести референдум спокойно, в соответствии с международными нормами и внутренним законодательством республики". Отвечая на вопрос журналистов о количестве международных наблюдателей, руководитель штаба подтвердил, что интерес к референдуму очень высокий и конструктивный. Ко вторнику в стране аккредитованы 70 наблюдателей, 23 - подали заявки на регистрацию. Он полагает, что, кроме того, список пополнят еще человек тридцать.

Что касается миссии наблюдателей от стран Содружества, то она, пояснил Анфимов, приступила к мониторингу референдума в первый февральский день. Кстати, они уже в одиннадцатый раз участвуют в белорусских мониторингах. Правда, добавил он, основная группа наблюдателей от СНГ прибудет в республику за 2-3 дня до мероприятия и будет осуществлять наблюдение во всех областях РБ, присутствуя при открытии участков для голосования, наблюдая за его процессом и процедурой подведения итогов. А всего в мониторинге республиканского референдума планируется задействовать до 120 экспертов от СНГ.