В Беларусь на референдум приедут более 100 наблюдателей от СНГ

В мониторинге референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Основной закон Беларуси примут участие свыше 100 наблюдателей от стран Содружества. Эти предварительные данные озвучил во вторник первый заместитель исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов по итогам встречи с председателем Центральной комиссии РБ по выборам и проведению республиканских референдумов Игорем Карпенко, передает во вторник БЕЛТА.

Координировать работу наблюдателей будет штаб миссии, который проведет анализ избирательного законодательства, распределит наблюдателей по регионам страны, подготовит необходимые информационные и нормативно-правовые материалы. В целях всестороннего изучения кампании по проведению референдума штаб миссии направит письма в государственные органы, в компетенцию которых входит рассмотрение жалоб, связанных с нарушениями кампании по проведению референдума, с просьбой предоставлять информацию о поступивших обращениях и результатах их рассмотрения.

Наблюдатели от СНГ будут уже в одиннадцатый раз осуществлять свою миссию в Синеокой. Стало также известно, что они озвучат свои выводы и оценки по итогам мониторинга уже на следующий день после его проведения - 28 февраля. Что касается организации труда членов делегации, то она будет строиться, как и во всех предыдущих кампаниях, на принципах политической нейтральности, невмешательства в избирательный процесс и во внутренние дела государства, строго в соответствии с законодательством РБ.

Кстати, миссию наблюдателей в этом году возглавит заместитель исполнительного секретаря СНГ Ильхом Нематов, у которого за плечами дипломатическая служба послом Узбекистана в России, США и Индии, работа в качестве первого заместителя министра иностранных дел в Ташкенте.

Уже в нынешней должности он дважды возглавлял бригады наблюдателей от СНГ на выборах в Армении и РФ. Его кандидатура согласована советом постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества, сообщает агентство.

Работа наблюдателей от СНГ будет строиться, как и во всех предыдущих кампаниях, на принципах политической нейтральности, невмешательства в избирательный процесс и во внутренние дела государства, строго в соответствии с белорусским законодательством.