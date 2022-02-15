В Союзе пациентов оценили перспективы назальной вакцины против COVID-19

Начались клинические исследования второй назальной вакцины от коронавируса, разработанной в компании "Генериум". А испытания назальной формы вакцины Центра Гамалеи "Спутник" стартовали в конце января. Уже в этом году, если исследования пройдут успешно, эта форма вакцинации может применяться наряду с традиционными инъекциями. О перспективах использования назальной вакцинопрофилактики "РГ" рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов, невролог Ян Власов.

"Слизистая носоглотки служит воротами для любой респираторной инфекции. Поэтому применение именно там вакцины, некоторым специалистам кажется оптимальным. Немаловажно и удобство использования назальной вакцины. Некоторые пациенты объясняют свое нежелание вакцинироваться, боязнью уколов. А при использовании назальной формы нет рисков, которые связаны с введением иглы. Применение такой вакцины к тому же не требует стерильного помещения, оборудования, обработки кожи", - пояснил Ян Власов.

Вместе с тем, как отметил эксперт, есть специалисты, которые склоняются к тому, что обычный способ вакцинации является более эффективным.